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Galatasaray'a iki müjdeli haber!

Galatasaray'da tedavileri devam eden Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Kasımpaşa maçına kadar hazır olmaları bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 11:31
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a iki müjdeli haber!
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumu da yakından takip ediliyor.

HAZIR OLACAKLAR

İki futbolcunun ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da, Osimhen ve Lemina'yı maç kadrosuna almayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ancak tecrübeli teknik adamın, iki futbolcuyu 11'de başlatmayacağı belirtildi.

OSIMHEN 30 DAKİKA, LEMINA OYNAMAYABİLİR

Victor Osimhen'e maçın seyrine göre son 30 dakikalık bölümünde görev verilebileceği dile getirildi. Lemina'nın ise orta sahadaki alternatifli kadro nedeniyle Kasımpaşa maçında süre almayabileceği kaydedildi. 

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