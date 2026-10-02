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Matteo Guendouzi'den Aston Villa'ya özel motivasyon!

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasına farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 11:04
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Matteo Guendouzi'den Aston Villa'ya özel motivasyon!
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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle 2'si ertelemeli 4 maç ceza alan Matteo Guendouzi, Roma maçında forma giymemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cezası bir maç eksiltilen Fransız orta saha, görev yapmasına mani kalmadığı için Devler Ligi'ndeki Aston Villa maçında oynayabilecek.

27 yaşındaki futbolcu, bu nedenle İngiliz ekibine karşı farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Guendouzi, 1 kez ağları havalandırdı.  

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