Matteo Guendouzi'den Aston Villa'ya özel motivasyon!

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle 2'si ertelemeli 4 maç ceza alan Matteo Guendouzi, Roma maçında forma giymemişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cezası bir maç eksiltilen Fransız orta saha, görev yapmasına mani kalmadığı için Devler Ligi'ndeki Aston Villa maçında oynayabilecek.
27 yaşındaki futbolcu, bu nedenle İngiliz ekibine karşı farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Guendouzi, 1 kez ağları havalandırdı.
27 yaşındaki futbolcu, bu nedenle İngiliz ekibine karşı farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta süre bulan Guendouzi, 1 kez ağları havalandırdı.