Eren Acar: 'Hakemlere baskı vardı!'

TFF Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar, hakemler dosyası kapsamında ifade verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha sonra Burak Doğan'a konuşan Acar, hakemlere baskı yapıldığını dile getirdi.
Eren Acar, "Hakemlere HTS'leriniz elimde diye baskı yapılıyordu. Maçlara az süre kala hakemler değiştiriliyordu. İstedikleri hakemi yükseltip, istediklerinin klasmanı düşürülüyordu." ifadelerini kullandı.
İşte Eren Acar'ın tüm açıklamaları:
"İfade verme nedenim, TFF içerisinde bulunan MHK'daki bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından dolayıdır. Yukarıda da belirttiğim gibi istedikleri hakemi, istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak (sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu not ile sisteme girilen notun farklı olması gibi) klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir.
Bunun dışında haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK başkanı Ferhat GÜNDOĞDU belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir, muhtemelen tam olarak bilmiyorum, şahit olmadım ancak hakem atamalarını müdahale edildikten sonra görevlendirmeleri değiştirmektedir. Bununla ilgili HTS kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususların doğruluğunun anlaşılacağını düşünüyorum.
Hakemlere de HTS kayıtlarının elinde olduğunu, kimlerle görüştüklerini bildiğini belirterek aktif hakemlere baskı uygulamaktadır. Bununla ilgili aktif hakemlerin ifadeleri alınması halinde benim dediklerimi destekleyecektir."
Eren Acar, "Hakemlere HTS'leriniz elimde diye baskı yapılıyordu. Maçlara az süre kala hakemler değiştiriliyordu. İstedikleri hakemi yükseltip, istediklerinin klasmanı düşürülüyordu." ifadelerini kullandı.
İşte Eren Acar'ın tüm açıklamaları:
"İfade verme nedenim, TFF içerisinde bulunan MHK'daki bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmasından dolayıdır. Yukarıda da belirttiğim gibi istedikleri hakemi, istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak (sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu not ile sisteme girilen notun farklı olması gibi) klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir.
Bunun dışında haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK başkanı Ferhat GÜNDOĞDU belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir, muhtemelen tam olarak bilmiyorum, şahit olmadım ancak hakem atamalarını müdahale edildikten sonra görevlendirmeleri değiştirmektedir. Bununla ilgili HTS kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususların doğruluğunun anlaşılacağını düşünüyorum.
Hakemlere de HTS kayıtlarının elinde olduğunu, kimlerle görüştüklerini bildiğini belirterek aktif hakemlere baskı uygulamaktadır. Bununla ilgili aktif hakemlerin ifadeleri alınması halinde benim dediklerimi destekleyecektir."