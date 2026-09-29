MHK içi WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NTV'de yer alan habere göre; Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi.
Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdiği ve Ferhat Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Müşteki ve tanık beyanlarının iddiaları desteklediği, evrakta sahteciliğe ilişkin inceleme sonucunda bilirkişi raporu düzenlendiği belirtildi.
HAKEM LİSTELERİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.
Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk'un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, "Bu 4'lüyü çıkartalım" mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
Yazışmanın devamında Karadoruk'un hakemlerden biriyle ilgili, "Daha dün paylaşım yaptı" ifadelerini kullandığı, ardından "Madem eğilmiyor" ve "Kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
"GENÇ EKİP" GRUBUNDA İSİM LİSTELERİ PAYLAŞILMIŞ
Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu "Genç ekip" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.
Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı.
Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim." ifadelerini kullandığı görüldü.
"BAŞKANIM SORULARI ATACAKTIN!"
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde; Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam." yanıtını verdiği anlaşıldı.
G.H.E'nin yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim." yazdığı belirlendi.
"GEREKİRSE MOBBING YAPALIM, İSTİFA ETSİN"
Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin." şeklinde yazdığı anlaşıldı.
Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdiği ve Ferhat Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Müşteki ve tanık beyanlarının iddiaları desteklediği, evrakta sahteciliğe ilişkin inceleme sonucunda bilirkişi raporu düzenlendiği belirtildi.
HAKEM LİSTELERİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.
Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk'un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, "Bu 4'lüyü çıkartalım" mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
Yazışmanın devamında Karadoruk'un hakemlerden biriyle ilgili, "Daha dün paylaşım yaptı" ifadelerini kullandığı, ardından "Madem eğilmiyor" ve "Kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
"GENÇ EKİP" GRUBUNDA İSİM LİSTELERİ PAYLAŞILMIŞ
Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu "Genç ekip" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.
Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı.
Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim." ifadelerini kullandığı görüldü.
"BAŞKANIM SORULARI ATACAKTIN!"
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde; Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam." yanıtını verdiği anlaşıldı.
G.H.E'nin yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim." yazdığı belirlendi.
"GEREKİRSE MOBBING YAPALIM, İSTİFA ETSİN"
Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin." şeklinde yazdığı anlaşıldı.