Ancelotti'den eleştirilere cevap: 'Fikrimi etkilemiyor'

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avustralya ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından takımın performansına yönelik eleştirilere cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Brezilya, turnuva sonrasında çıktığı ilk hazırlık maçında Avustralya ile 1-1 berabere kaldı. Alınan sonuç, Brezilya'da eleştirilere neden oldu.





"ELEŞTİRİLER HER ZAMAN VARDI"

İtalyan teknik adam, kendisine yönelik eleştirilerin kararlarını etkilemediğini belirterek, "Çalışmalarıma yönelik eleştiriler her zaman vardı ve olmaya devam edecek. Bu, milli takım ve bu oyuncularla ilgili sahip olduğum fikri etkilemiyor." dedi.





Ancelotti, yeni dönem için önceliklerini de açıkladı.





YENİ JENERASYON VURGUSU

67 yaşındaki teknik direktör, "Şu anda önceliğimiz, yakın gelecekte milli takımda yer alabilecek yeni bir oyuncu jenerasyonu oluşturmak. Önümüzde 2028 Copa America ve 2030 Dünya Kupası var." ifadelerini kullandı.





Genç futbolcuların gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Ancelotti, "Geleceği temsil edebilecek genç futbolculara yakından eşlik etmeliyiz. Eleştirilere rağmen geleceğimiz var." diye konuştu.





"BEKLENTİ ÇOK YÜKSEK"

Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın yüksek beklentileri beraberinde getirdiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Brezilya'nın teknik direktörü olduğunuzda beklenti çok yüksek. Dünya Kupası'nı kazanmanız bekleniyor. Ancak kariyerimde beklentinin yüksek olmadığı bir yılı hatırlamıyorum." açıklamasını yaptı.





Brezilya, Avustralya ile ikinci hazırlık maçını salı günü Brisbane'de oynayacak. Ancelotti'nin ekibi daha sonra Hindistan'a giderek 3 Ekim'de Kalküta'da ev sahibi ülkeyle karşı karşıya gelecek.



