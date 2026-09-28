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Doncic'ten Lakers yönetimine: "İşinizi yapın, GM olmak istemiyorum"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Luka Doncic'in kadro kararlarına fikir vermek istediğini ancak takımın transferlerini yönetme rolünü üstlenmek istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Doncic'ten Lakers yönetimine: 'İşinizi yapın, GM olmak istemiyorum'
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Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Luka Doncic'in kadro kararlarına fikir vermek istediğini ancak takımın transferlerini yönetme rolünü üstlenmek istemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN LA'e konuşan Pelinka, Doncic ile birlikte olası hamleleri değerlendirdiklerini, kadroya ilişkin nihai sorumluluğun ise kendisinde olduğunu belirtti.

Pelinka, Sloven yıldızın yaklaşımını şu sözlerle aktardı: "Luka bu konuda çok net: 'İşinizi yapmanızı istiyorum. Genel menajer olmak istemiyorum, başantrenör olmak istemiyorum. JJ, sen koçsun. Rob, sen genel menajer ve başkansın. İşinizi yapın. Ama birlikte fikir üretebiliriz. Düşüncelerimizi paylaşalım, artıları ve eksileri değerlendirelim ve bir karar vermeden önce bütün yönlerine bakalım.'"

LeBron James'in ayrılığının ardından yeni bir döneme giren Lakers; Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Ziaire Williams, Matisse Thybulle ve Jaden Hardy'yi kadrosuna kattı. Kulüp ayrıca
Austin Reaves ile dört yıllık, 180 milyon dolarlık sözleşme uzatması yaptı.

Pelinka, Doncic'in kadro üzerine düşünceli öneriler sunduğunu ve yeni sezon için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

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