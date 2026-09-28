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Camavinga, Real Madrid'de neden ilk 11'de olmadığını açıkladı

Fransa Milli Takımı'na çağrılan Eduardo Camavinga, Real Madrid'de düzenli olarak ilk 11'de oynayamamasını istikrar ve konsantrasyon eksikliğine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 13:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Camavinga, Real Madrid'de neden ilk 11'de olmadığını açıkladı
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Fransa Milli Takımı'na çağrılan Eduardo Camavinga, Real Madrid'de neden düzenli olarak ilk 11'de forma giyemediğine ilişkin özeleştiride bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım teknik direktörlüğü görevine yeni başlayan Zinedine Zidane'ın kadroya aldığı yıldız oyuncu, sahada daha az hata yapması gerektiğini söyledi.

Camavinga, "Daha önce iyi performanslar sergiledim ama önemli olan istikrar. Sahada konsantrasyonumu korumalı ve daha az hata yapmalıyım" ifadelerini kullandı.

Geçmiş Dünya Kupası'nda yer alamamasının kendisini etkilediğini de belirten Fransız futbolcu, "Dünya Kupası'nı kaçırmak beni etkiledi. Böyle bir hayal kırıklığı benim için yeniydi ancak en önemlisi yeniden ayağa kalkmak. Kariyerim başladığından beri her şey çok hızlı gelişti ama Roma bir günde kurulmadı. Önümde hala çok zaman var" dedi.

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