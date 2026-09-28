Charlotte Hornets guardı Kon Knueppel, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle sezon öncesi maçların tamamını kaçıracak. Genç oyuncunun normal sezonun ilk maçında forma giyip giyemeyeceği de belirsiz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hornets'ın açıklamasına göre saha çalışması sırasında sakatlanan Knueppel'ın durumu, normal sezonun ilk haftasında yeniden değerlendirilecek. Charlotte, sezonu 21 Ekim'de Brooklyn Nets karşısında açacak.
2025 NBA Draftı'nın dördüncü sırasından seçilen Knueppel, çaylak sezonunda 81 maçta 18,5 sayı, 5,3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı. Yılın Çaylağı oylamasını ikinci sırada bitirdi ve En İyi Çaylak Beşi'ne seçildi.
Knueppel, geçen sezon kaydettiği 273 üçlükle Keegan Murray'nin elinde bulunan 206 üçlükle çaylak rekorunu da kırmıştı.
Hornets forveti Grant Williams da arka adale sakatlığı nedeniyle sezon öncesi maçlarda oynayamayacak. Onun durumu da normal sezonun ilk haftasında değerlendirilecek.
2025 NBA Draftı'nın dördüncü sırasından seçilen Knueppel, çaylak sezonunda 81 maçta 18,5 sayı, 5,3 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı. Yılın Çaylağı oylamasını ikinci sırada bitirdi ve En İyi Çaylak Beşi'ne seçildi.
Knueppel, geçen sezon kaydettiği 273 üçlükle Keegan Murray'nin elinde bulunan 206 üçlükle çaylak rekorunu da kırmıştı.
Hornets forveti Grant Williams da arka adale sakatlığı nedeniyle sezon öncesi maçlarda oynayamayacak. Onun durumu da normal sezonun ilk haftasında değerlendirilecek.