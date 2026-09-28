Almanya Milli Takımı, yeni teknik direktörü Klopp yönetimindeki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazar akşamı Yunanistan ile karşılaşan Alman ekibi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Almanya'nın Yunanistan karşısında aldığı ilk yenilgi olarak kayıtlara geçti.
"SIRADANLIĞA DÜŞTÜK"
Karşılaşmanın ardından ARD'de değerlendirmelerde bulunan Bastian Schweinsteiger, Alman Milli Takımı'nın mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Schweinsteiger, "Artık en iyi takımlardan biri değiliz, sıradanlığa düştük" dedi.
Eski Alman futbolcu, takımın Yunanistan karşısındaki oyununu değerlendirirken, "Rakibe sorun çıkaracak şekilde baskı kurmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.
Schweinsteiger, Almanya'nın iki yarıya da enerjik başladığını ancak yeterli baskıyı oluşturamadığını belirtti.
HOLLANDA MAÇINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Alman Milli Takımı, Yunanistan karşılaşmasından önce Hollanda ile 1-1 berabere kalmıştı.
Schweinsteiger, Almanya'nın Hollanda karşısında Yunanistan maçına göre daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.
"FARK YARATAN OYUNCULAR YOK"
Sunucu Esther Sedlaczek'in Klopp'un geniş kadrosunda yaptığı değişiklikleri gündeme getirmesinin ardından Schweinsteiger, 44 oyuncu arasından seçim yapılabilmesine rağmen Almanya'da "fark yaratan oyuncuların" bulunmadığını savundu.
Schweinsteiger, Yunanistan'da ise Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ve Vangelis Pavlidis'i bu özelliklere sahip futbolcular olarak gösterdi.
"SIRADANLIĞA DÜŞTÜK"
Karşılaşmanın ardından ARD'de değerlendirmelerde bulunan Bastian Schweinsteiger, Alman Milli Takımı'nın mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Schweinsteiger, "Artık en iyi takımlardan biri değiliz, sıradanlığa düştük" dedi.
Eski Alman futbolcu, takımın Yunanistan karşısındaki oyununu değerlendirirken, "Rakibe sorun çıkaracak şekilde baskı kurmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.
Schweinsteiger, Almanya'nın iki yarıya da enerjik başladığını ancak yeterli baskıyı oluşturamadığını belirtti.
HOLLANDA MAÇINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Alman Milli Takımı, Yunanistan karşılaşmasından önce Hollanda ile 1-1 berabere kalmıştı.
Schweinsteiger, Almanya'nın Hollanda karşısında Yunanistan maçına göre daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.
"FARK YARATAN OYUNCULAR YOK"
Sunucu Esther Sedlaczek'in Klopp'un geniş kadrosunda yaptığı değişiklikleri gündeme getirmesinin ardından Schweinsteiger, 44 oyuncu arasından seçim yapılabilmesine rağmen Almanya'da "fark yaratan oyuncuların" bulunmadığını savundu.
Schweinsteiger, Yunanistan'da ise Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ve Vangelis Pavlidis'i bu özelliklere sahip futbolcular olarak gösterdi.