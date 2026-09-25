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Bayern Münih'te Musiala şoku!

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın sağ uyluğunda kas yırtığı tespit edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 14:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 14:52
Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'te Musiala şoku!
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Bayern Münih'te Jamal Musiala şoku yaşanıyor. Alman yıldız, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan ayrıldı.

Bayern Münih, 23 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini açıkladı. 

ISINMA SIRASINDA SAKATLANDI

Bayern Münih'in açıklamasına göre Musiala, perşembe akşamı Hollanda karşılaşması öncesindeki ısınma sırasında sakatlandı. Alman futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başlaması planlanırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 

Sky Sports'un haberine göre Jamal Musiala, sağ uyluğundaki kas yırtığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

REHABİLİTASYONU BAYERN'DE SÜRECEK

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Musiala'nın rehabilitasyon çalışmalarına Bayern Münih'te devam edeceği bildirildi. Kulüp, yıldız futbolcunun sahalara dönüşü için herhangi bir süre açıklamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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