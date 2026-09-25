CANLI: Beşiktaş - Valencia Basket

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)
BEŞİKTAŞ: 62
VALENCIA BASKET: 72
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CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)
BEŞİKTAŞ: 62
VALENCIA BASKET: 72
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!