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CANLI: Beşiktaş - Valencia Basket

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında Valencia Basket ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylï¿½l 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
CANLI: Beşiktaş - Valencia Basket
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (3.PERİYOT)

BEŞİKTAŞ: 62

VALENCIA BASKET: 72

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