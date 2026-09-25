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Fenerbahçe'de Nene'ye Ligue 1 kancası!

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'yi bazı Ligue 1 kulüplerinin takip ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 09:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Nene'ye Ligue 1 kancası!
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Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Dorgeles Nene, ülkesinden milli davet aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Afrika ekibi, 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Nene, sarı-lacivertli ekipte gol ve asist üretemedi.

Forma şansının sınırlı kalması nedeniyle geleceğini sorgulamaya başlayan genç futbolcu, milli takım arasını kendisini yeniden göstermek adına önemli bir fırsat olarak görüyor.

Mali Milli Takımı'nın önemli oyunculardan biri olan Nene, Yeşil Burun Adaları ve Liberya karşılaşmalarında göstereceği performansa büyük önem veriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SCOUTLARIN RADARINDA

23 yaşındaki futbolcu, milli takım forması altında kendisini yeniden kanıtlayarak hem ülkesindeki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'dan gelecek tekliflere kapı açmak istiyor.

Nene'nin hedefi, Mali'nin oynayacağı iki maçta sahaya çıkıp performansıyla dikkat çekmek.

HEDEFİ FRANSA

Nene için hedef ise Fransa Ligi… 23 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımların Fransa Ligue 1 kulüpleri olduğu öğrenilirken devre arasında orta sıra takımların nabız yoklaması bekleniyor.

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