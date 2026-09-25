Basketbolda 3 ligde yeni sezon heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon açılırken Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 TOFAŞ-Pizzabuls Bordo Bandırma (TOFAŞ)
26 Eylül Pazar günü:
13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)
27 Eylül Pazar:
15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
28 Eylül Pazar:
19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
26 Eylül Pazar günü:
14.00 Fenerbahçe Tarfin-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 OGM Ormanspor-İstanbul Gençlik (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın Okulları (Yıldırım Beyazıt)
27 Eylül Pazar:
14.00 BOTAŞ-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sincan)
17.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş Akatlar)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
26 Eylül Pazar günü:
14.00 Cedi Osman Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
16.00 Göztepe Isonem-TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)
16.30 Yalova Haremspor-iLab Basketbol (90. Yıl)
18.00 Büyükçekmece Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)
19.00 Mersinspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
19.00 Keçiören Belediyesi Bağlum-Darüşşafaka (Ankara Taha Akgül)
27 Eylül Pazar:
16.00 Finalspor-Fenerbahçe Gelişim (TOFAŞ)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş KBB (Şehit Turgut Solak)
Bugün:
19.00 TOFAŞ-Pizzabuls Bordo Bandırma (TOFAŞ)
26 Eylül Pazar günü:
13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)
27 Eylül Pazar:
15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
28 Eylül Pazar:
19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
26 Eylül Pazar günü:
14.00 Fenerbahçe Tarfin-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 OGM Ormanspor-İstanbul Gençlik (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın Okulları (Yıldırım Beyazıt)
27 Eylül Pazar:
14.00 BOTAŞ-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sincan)
17.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş Akatlar)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
26 Eylül Pazar günü:
14.00 Cedi Osman Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
16.00 Göztepe Isonem-TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)
16.30 Yalova Haremspor-iLab Basketbol (90. Yıl)
18.00 Büyükçekmece Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)
19.00 Mersinspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
19.00 Keçiören Belediyesi Bağlum-Darüşşafaka (Ankara Taha Akgül)
27 Eylül Pazar:
16.00 Finalspor-Fenerbahçe Gelişim (TOFAŞ)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş KBB (Şehit Turgut Solak)