CANLI
9'
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
0
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
CANLI
10'
Ermenistan
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
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1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
CANLI
48'
Niger
2
Lesotho
0
CANLI
8'
Togo
0
Burundi
0
CANLI
11'
Malavi
0
Güney Sudan
0
CANLI
11'
Nijerya
0
Madagaskar
0
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
CANLI
6'
Ruanda
1
Liberya
0
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
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Zambia
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Mısır
Angola
Bugün
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Burkina Faso
Benin

Basketbolda 3 ligde yeni sezon heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlarken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda 3 ligde yeni sezon heyecanı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon açılırken Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Pizzabuls Bordo Bandırma (TOFAŞ)

26 Eylül Pazar günü:

13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

28 Eylül Pazar:

19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26 Eylül Pazar günü:

14.00 Fenerbahçe Tarfin-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 OGM Ormanspor-İstanbul Gençlik (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın Okulları (Yıldırım Beyazıt)

27 Eylül Pazar:

14.00 BOTAŞ-ÇİMSA ÇBK Mersin (Sincan)

17.00 Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol (Beşiktaş Akatlar)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

26 Eylül Pazar günü:

14.00 Cedi Osman Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

16.00 Göztepe Isonem-TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

16.30 Yalova Haremspor-iLab Basketbol (90. Yıl)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-MKE Ankaragücü (Gazanfer Bilge)

19.00 Mersinspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

19.00 Keçiören Belediyesi Bağlum-Darüşşafaka (Ankara Taha Akgül)

27 Eylül Pazar:

16.00 Finalspor-Fenerbahçe Gelişim (TOFAŞ)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş KBB (Şehit Turgut Solak)

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