Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fanatik'e açıklamalarda bulunarak transfer gündemindeki iddialara ve takımın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye dönebileceği belirtilirken, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Portekizli futbolcu için devrede olduğu iddia ediliyordu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Gedson Fernandes iddialarına net bir yanıt verdi.





"GEDSON GÜNDEMİMİZDE YOK"





Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istediği yönündeki iddiaları yalanladı.





Siyah-beyazlıların başkanı, "Hocamız, stoper için bu yaz döneminde idare edeceğini söyledi. Salih ve Orkun'u yedekleyecek birini almayı düşünüyoruz. Gedson Fernandes, bizim gündemimizde yok. Fiyat artırmak için bizi öne sürüyorlar." ifadelerini kullandı.





"BEŞİKTAŞ'TA SATILACAK KİMSE YOK"





Adalı, Beşiktaş'ta satılık futbolcu bulunmadığını da vurguladı.



Başkan Adalı, "Şunu da herkes bilsin. Şartlar ne olursa olsun, bu takımı şampiyonluk için kurduk. Bu sene başka yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim sadece bir derdimiz var; şampiyon olmak. Sonuna kadar kovalayacağız. Beşiktaş'ta satılacak hiç kimse yok. Şampiyon olmadan gelen her teklife kapalı Beşiktaş. Kimse de bir yere gitmez." dedi.



