Serdal Adalı: 'Galatasaray'a Allah sabır versin'

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı hamleler hakkında konuşan Serdal Adalı, görüşmelerde ciddi bir zorluk yaşamadıklarını ve birçok transferi beklediklerinden daha uygun koşullarda tamamladıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZORLU TRANSFER, NE KADAR PARA VERDİĞİNİZE BAĞLI"
Transfer sürecinin ekonomik şartlara göre şekillendiğini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, ne kadar para verdiğinize bağlıdır. Kulüp 5 istiyorsa verir, oyuncuyu alırsınız. Oyuncu 3 istiyorsa verir, alırsınız. Ancak 5 isteyene 2,5 verirseniz tabii ki zorlanırsınız."
Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde planlı hareket ettiğini vurgulayan Adalı, "Biz bu sezon transferlerin çoğunu beklediğimiz rakamların altında bitirdik. Üstelik bu transferlerin tamamı yalnızca bir ay içinde sonuçlandı." dedi.
TRANSFERLERDEN ÖRNEK VERDİ
Beşiktaş Başkanı, gerçekleştirilen bazı hamlelerle ilgili olarak şunları söyledi:
"Salih Özcan'ın nasıl bir performans göstereceğini zaten biliyordum. Dortmund'da bulunan bir futbolcunun kötü olması çok zor. İlhan Fakılı için ilk anlaşmamız 1,5'tu. Daha sonra kulüp satıldı ve göreve gelenler 3 istedi. Oyuncuyu 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler."
"ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN"
Serdal Adalı, açıklamasının sonunda Galatasaray'ın transfer harcamalarına gönderme yaparak, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin." ifadelerini kullandı.
Transfer sürecinin ekonomik şartlara göre şekillendiğini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, ne kadar para verdiğinize bağlıdır. Kulüp 5 istiyorsa verir, oyuncuyu alırsınız. Oyuncu 3 istiyorsa verir, alırsınız. Ancak 5 isteyene 2,5 verirseniz tabii ki zorlanırsınız."
Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde planlı hareket ettiğini vurgulayan Adalı, "Biz bu sezon transferlerin çoğunu beklediğimiz rakamların altında bitirdik. Üstelik bu transferlerin tamamı yalnızca bir ay içinde sonuçlandı." dedi.
TRANSFERLERDEN ÖRNEK VERDİ
Beşiktaş Başkanı, gerçekleştirilen bazı hamlelerle ilgili olarak şunları söyledi:
"Salih Özcan'ın nasıl bir performans göstereceğini zaten biliyordum. Dortmund'da bulunan bir futbolcunun kötü olması çok zor. İlhan Fakılı için ilk anlaşmamız 1,5'tu. Daha sonra kulüp satıldı ve göreve gelenler 3 istedi. Oyuncuyu 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler."
"ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN"
Serdal Adalı, açıklamasının sonunda Galatasaray'ın transfer harcamalarına gönderme yaparak, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin." ifadelerini kullandı.