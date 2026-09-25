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Serdal Adalı: "Galatasaray'a Allah sabır versin"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarını değerlendirirken Galatasaray'a dikkat çeken bir göndermede bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 16:22
Haber: Fanatik
Serdal Adalı: 'Galatasaray'a Allah sabır versin'
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı hamleler hakkında konuşan Serdal Adalı, görüşmelerde ciddi bir zorluk yaşamadıklarını ve birçok transferi beklediklerinden daha uygun koşullarda tamamladıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ZORLU TRANSFER, NE KADAR PARA VERDİĞİNİZE BAĞLI"

Transfer sürecinin ekonomik şartlara göre şekillendiğini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, ne kadar para verdiğinize bağlıdır. Kulüp 5 istiyorsa verir, oyuncuyu alırsınız. Oyuncu 3 istiyorsa verir, alırsınız. Ancak 5 isteyene 2,5 verirseniz tabii ki zorlanırsınız."

Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde planlı hareket ettiğini vurgulayan Adalı, "Biz bu sezon transferlerin çoğunu beklediğimiz rakamların altında bitirdik. Üstelik bu transferlerin tamamı yalnızca bir ay içinde sonuçlandı." dedi.

TRANSFERLERDEN ÖRNEK VERDİ

Beşiktaş Başkanı, gerçekleştirilen bazı hamlelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Salih Özcan'ın nasıl bir performans göstereceğini zaten biliyordum. Dortmund'da bulunan bir futbolcunun kötü olması çok zor. İlhan Fakılı için ilk anlaşmamız 1,5'tu. Daha sonra kulüp satıldı ve göreve gelenler 3 istedi. Oyuncuyu 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler."

"ALLAH GALATASARAY'A SABIR VERSİN"

Serdal Adalı, açıklamasının sonunda Galatasaray'ın transfer harcamalarına gönderme yaparak, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin." ifadelerini kullandı.

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