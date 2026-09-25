Fenerbahçe milli arada Azerbaycan'a gidiyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.
Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.
📢Fenerbahçe, milli ara kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. https://t.co/OqWZkc8Xij pic.twitter.com/me6NuBelQF
Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.
📢Fenerbahçe, milli ara kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. https://t.co/OqWZkc8Xij pic.twitter.com/me6NuBelQF
— Sporx (@sporx) September 25, 2026