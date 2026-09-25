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Fenerbahçe milli arada Azerbaycan'a gidiyor!

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 16:42
Fenerbahçe milli arada Azerbaycan'a gidiyor!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Azerbaycan 1. Futbol Ligi takımlarından Turan Tovuz ile 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Tofiq Bahramov Stadı'nda karşı karşıya gelineceği bildirildi.

Mücadelenin TSİ 19.00'da başlayacağı kaydedildi.

📢Fenerbahçe, milli ara kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. https://t.co/OqWZkc8Xij pic.twitter.com/me6NuBelQF

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