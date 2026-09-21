İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Şartlar Neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve devlet üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 akademik yılında da üniversite öğrencilerinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Öğrencilerin akademik eğitimlerini aksatmadan iş tecrübesi kazanmalarını hedefleyen program kapsamında başvuru takvimi, katılım koşulları ve günlük harçlık miktarları netleşti. Öğrenciler arama motorlarında "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır?", "Gençlik Programı katılım şartları neler?" ve "Günlük harçlık ödemesi ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi başvuruları, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre belirlenen tarihler doğrultusunda alınmaya başlandı.

Üniversiteler kontenjan ve başvuru süreçlerini ilan ettikçe adaylar işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebiliyor.

Başvurular:

İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr)

genclik.iskur.gov.tr portalı

ALO 170 iletişim hattı üzerinden tamamlanabilmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan yalnızca belirli öğrenim kriterlerini karşılayan öğrenciler faydalanabilmektedir:

Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden aktif öğrenciler yararlanabilir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri program kapsamı dışındadır.

Başvuru yapacak adayların haftalık ders programında en az 1 tam gününün boş olması şartı aranır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Programa katılmak isteyen adaylarda aranan resmi şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı/ilişkili kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (kaydını dondurmuş veya pasif durumda olmamak).

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Programa katılım sağlayan öğrencilere hem maddi destek verilmekte hem de kısa vadeli sigortaları İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2026 yılı güncel tutarlarına göre; katılımcılara katıldıkları her bir gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenmektedir. Öğrenciler ders programlarının uygunluğuna göre haftalık belirli günlerde katılım sağlayarak aylık bütçelerine önemli bir katkı sunabilmektedir.