Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Marco Asensio'nun neden oyuna alınmadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

28 GÜN SONRA KADRODA

22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Marco Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle 28 gün sonra Fenerbahçe'nin maç kadrosuna döndü.





İspanyol yıldız, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı ve süre alamadı.





"RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

İsmail Kartal, Asensio'yu riske etmek istemedikleri için oyuna almadıklarını belirtti.





Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi." ifadelerini kullandı.





"BU ŞEKİLDE DAHA İYİ OLDU"

Asensio'yu moral olması açısından oyuna almayı düşündüğünü belirten Kartal, oyuncunun da forma giymek istemediğini söyledi.





Kartal, "Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de 'Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu' dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık." dedi.





8-0'LIK GALİBİYET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı ve milli araya moralli girdi.