Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
3
Beşiktaş
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
2
Rizespor
2
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
3
Vanspor FK
0
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
Elversberg
0
Bugün
BİTTİ
Paderborn
3
Hoffenheim
1
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Bugün
BİTTİ
Leeds United
0
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
M.City
5
Sunderland
3
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
M. United
1
Bugün
BİTTİ
Getafe
1
Malaga
0
Bugün
BİTTİ
Atletico Madrid
2
Real Madrid
1
Bugün
BİTTİ
Deportivo
1
Real Betis
1
Bugün
BİTTİ
Villarreal
3
Levante
1
CANLI
56'
Valencia
0
Real Sociedad
1

İstanbulsporlu Mendy kalp krizi geçirdi

İstanbulspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy, Manisa Futbol Kulübü maçının ardından dönüş yolunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 23:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İstanbulsporlu Mendy kalp krizi geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol'un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.

Kafile otobüsünde İstanbul'a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mendy'nin Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy'nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.