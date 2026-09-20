Recep Uçar: '2 puan bıraktık'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Recep Uçar, son dakikada verilen penaltı nedeniyle galibiyeti kaçırmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
"2 PUAN BIRAKTIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Uçar, "Maçtan sonra çok mutlu değilim. Belki Göztepe deplasmanından alınan 1 puan muazzamdır ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
İlk 6 haftada 4. deplasman maçlarına çıktıklarını hatırlatan Uçar, Göztepe deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirtti.
OYUN PLANINI DEĞİŞTİRDİLER
Göztepe'nin maç öncesinde attığı 9 golün 7'sinin duran top, 2'sinin ise savunmadan hücuma geçişlerden geldiğini belirten Uçar, rakiplerine göre daha kısa bir takım oldukları için formasyon ve oyun planında değişiklik yaptıklarını söyledi.
İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını dile getiren Uçar, Göztepe'nin ikinci topları aldığını ve net pozisyonlar ürettiğini ifade etti.
Çaykur Rizespor'un hücum geçişlerinde ve set hücumlarında topu kolay kaybettiğini belirten deneyimli teknik adam, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarının kendileri açısından iyi bir skor olduğunu söyledi.
DAKİKADAN SONRA OYUN DEĞİŞTİ
Devre arasında formasyon değişikliğini düşündüğünü ancak takımı 10 dakika daha görmek istediğini belirten Recep Uçar, 55. dakikadaki değişikliklerle oyunun tamamen farklı bir noktaya geldiğini anlattı.
Uçar, "Maçın 55. dakikasında hem oyunu hem de bazı oyuncuları değiştirdiğimizde tamamen farklı bir oyuna döndü. Nitekim o bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İlk golü bulduk, güzel bir gol attık. Sonrasında yine topa daha çok sahip olan taraf olarak daha üretken oynadık ve 80'de bulduğumuz golle oyunu 2-1'e getirdik" dedi.
"CEBİMİZDE OLAN 2 PUANI VERDİK"
Maçın kontrolünün kendilerinde olduğu bölümde yaptıkları hata sonrasında penaltı pozisyonunun yaşandığını söyleyen Uçar, "90+3. dakikada maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar '1 puana kabul eder misiniz?' deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Ancak 90 artı 3'te yediğimiz penaltı golüyle 2 puanı da bırakmak insanı üzüyor" ifadelerini kullandı.
DEPLASMANDA KAYBETMEDİLER
Recep Uçar, sezonun ilk 6 maçının 4'ünü deplasmanda oynadıklarını ve 10 puan topladıklarını hatırlattı.
Deplasmanda henüz yenilmediklerini belirten Uçar, Göztepe karşısında 60. dakikadan sonra gösterdikleri geri dönüş ve ortaya koydukları karakter nedeniyle oyuncularını kutladı.
MİLLİ ARA HEDEFİ
Recep Uçar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, ligin sonraki bölümünde taraftarları mutlu eden ve herkesin keyif aldığı bir Rizespor izletmeyi hedeflediklerini söyledi.
"2 PUAN BIRAKTIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"
Uçar, "Maçtan sonra çok mutlu değilim. Belki Göztepe deplasmanından alınan 1 puan muazzamdır ama son dakikada verdiğimiz penaltıyla 2 puan bıraktığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.
İlk 6 haftada 4. deplasman maçlarına çıktıklarını hatırlatan Uçar, Göztepe deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirtti.
OYUN PLANINI DEĞİŞTİRDİLER
Göztepe'nin maç öncesinde attığı 9 golün 7'sinin duran top, 2'sinin ise savunmadan hücuma geçişlerden geldiğini belirten Uçar, rakiplerine göre daha kısa bir takım oldukları için formasyon ve oyun planında değişiklik yaptıklarını söyledi.
İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını dile getiren Uçar, Göztepe'nin ikinci topları aldığını ve net pozisyonlar ürettiğini ifade etti.
Çaykur Rizespor'un hücum geçişlerinde ve set hücumlarında topu kolay kaybettiğini belirten deneyimli teknik adam, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarının kendileri açısından iyi bir skor olduğunu söyledi.
DAKİKADAN SONRA OYUN DEĞİŞTİ
Devre arasında formasyon değişikliğini düşündüğünü ancak takımı 10 dakika daha görmek istediğini belirten Recep Uçar, 55. dakikadaki değişikliklerle oyunun tamamen farklı bir noktaya geldiğini anlattı.
Uçar, "Maçın 55. dakikasında hem oyunu hem de bazı oyuncuları değiştirdiğimizde tamamen farklı bir oyuna döndü. Nitekim o bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İlk golü bulduk, güzel bir gol attık. Sonrasında yine topa daha çok sahip olan taraf olarak daha üretken oynadık ve 80'de bulduğumuz golle oyunu 2-1'e getirdik" dedi.
"CEBİMİZDE OLAN 2 PUANI VERDİK"
Maçın kontrolünün kendilerinde olduğu bölümde yaptıkları hata sonrasında penaltı pozisyonunun yaşandığını söyleyen Uçar, "90+3. dakikada maalesef cebimizde olan 2 puanı da bir şekilde verdik. 70. dakikaya kadar '1 puana kabul eder misiniz?' deseniz fazlasıyla kabul ederdim. Ancak 90 artı 3'te yediğimiz penaltı golüyle 2 puanı da bırakmak insanı üzüyor" ifadelerini kullandı.
DEPLASMANDA KAYBETMEDİLER
Recep Uçar, sezonun ilk 6 maçının 4'ünü deplasmanda oynadıklarını ve 10 puan topladıklarını hatırlattı.
Deplasmanda henüz yenilmediklerini belirten Uçar, Göztepe karşısında 60. dakikadan sonra gösterdikleri geri dönüş ve ortaya koydukları karakter nedeniyle oyuncularını kutladı.
MİLLİ ARA HEDEFİ
Recep Uçar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, ligin sonraki bölümünde taraftarları mutlu eden ve herkesin keyif aldığı bir Rizespor izletmeyi hedeflediklerini söyledi.