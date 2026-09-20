Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
CANLI
83'
Amed Sportif
3
Beşiktaş
1
CANLI
80'
Göztepe
1
Rizespor
2
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
CANLI
74'
Antalyaspor
2
Vanspor FK
0
CANLI
84'
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
Elversberg
0
CANLI
55'
Paderborn
2
Hoffenheim
1
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Bugün
BİTTİ
Leeds United
0
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
M.City
5
Sunderland
3
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
M. United
1
Bugün
BİTTİ
Getafe
1
Malaga
0
Bugün
BİTTİ
Atletico Madrid
2
Real Madrid
1
Bugün
BİTTİ
Deportivo
1
Real Betis
1
Bugün
BİTTİ
Villarreal
3
Levante
1
Bugün
22:00
Valencia
Real Sociedad

Oppong ilk kez forma giydi, Skriniar bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, Eyüpspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Oppong ilk kez forma giydi, Skriniar bir ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kojo Peprah Oppong da ilk kez forma giydi. Sezon başında kadroya katılan Ganalı futbolcu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OPPONG İLK KEZ OYNADI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oppong, 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

SKRINIAR BU SEZON İLK KEZ OYUNDAN ÇIKTI

Milan Skriniar ise bu sezon ilk kez bir karşılaşmada oyundan alındı. Tecrübeli savunmacı, 69. dakikada yerini yeni transfer Oppong'a bıraktı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.