Oppong ilk kez forma giydi, Skriniar bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kojo Peprah Oppong da ilk kez forma giydi. Sezon başında kadroya katılan Ganalı futbolcu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OPPONG İLK KEZ OYNADI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oppong, 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
SKRINIAR BU SEZON İLK KEZ OYUNDAN ÇIKTI
Milan Skriniar ise bu sezon ilk kez bir karşılaşmada oyundan alındı. Tecrübeli savunmacı, 69. dakikada yerini yeni transfer Oppong'a bıraktı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oppong, 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
SKRINIAR BU SEZON İLK KEZ OYUNDAN ÇIKTI
Milan Skriniar ise bu sezon ilk kez bir karşılaşmada oyundan alındı. Tecrübeli savunmacı, 69. dakikada yerini yeni transfer Oppong'a bıraktı.