Bugün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Bugün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
Bugün
BİTTİ
Amed Sportif
3
Beşiktaş
2
Bugün
BİTTİ
Göztepe
2
Rizespor
2
Bugün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Bugün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
3
Vanspor FK
0
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Bugün
BİTTİ
Schalke 04
0
Elversberg
0
Bugün
BİTTİ
Paderborn
3
Hoffenheim
1
Bugün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Bugün
BİTTİ
Leeds United
0
C.Palace
0
Bugün
BİTTİ
M.City
5
Sunderland
3
Bugün
BİTTİ
Fulham
1
M. United
1
Bugün
BİTTİ
Getafe
1
Malaga
0
Bugün
BİTTİ
Atletico Madrid
2
Real Madrid
1
Bugün
BİTTİ
Deportivo
1
Real Betis
1
Bugün
BİTTİ
Villarreal
3
Levante
1
CANLI
55'
Valencia
0
Real Sociedad
1

Furkan Soyalp: "Hayal değildi, başardık"

Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısındaki galibiyetinin ardından Furkan Soyalp açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 22:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Furkan Soyalp: 'Hayal değildi, başardık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Furkan Soyalp, karşılaşmayı ve takımın ligdeki durumunu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Soyalp, Beşiktaş'ın orta sahasının kağıt üzerinde daha güçlü olduğunu ancak taraftar desteği ve oyun planıyla rakibin oyununu bozmayı başardıklarını söyledi.

"ORTA SAHALAR KAĞIT ÜZERİNDE EŞİT DEĞİLDİ"

Furkan Soyalp,   ifadelerini kullandı.

"LİDER OLARAK MİLLİ ARAYA GİRMEK İSTİYORDUK"

Maç öncesinde takım arkadaşlarıyla liderlik hedefini konuştuklarını belirten Soyalp, "Maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz, bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi ve başardık" dedi.

"ARTIK ÜRETEN BİR TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın bundan sonraki süreçte oyununu geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Furkan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek için üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an bozarak ve oyunun defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha öz güvenli devam edersek, mütevazı olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek başarabileceğimiz şeyler var."

Soyalp, sözlerini, "Ben çok mutluyum bugün. Herkesin ayağına sağlık" ifadeleriyle tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.