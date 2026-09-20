Amed Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından Furkan Soyalp, karşılaşmayı ve takımın ligdeki durumunu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Soyalp, Beşiktaş'ın orta sahasının kağıt üzerinde daha güçlü olduğunu ancak taraftar desteği ve oyun planıyla rakibin oyununu bozmayı başardıklarını söyledi.
"ORTA SAHALAR KAĞIT ÜZERİNDE EŞİT DEĞİLDİ"
Furkan Soyalp, ifadelerini kullandı.
"LİDER OLARAK MİLLİ ARAYA GİRMEK İSTİYORDUK"
Maç öncesinde takım arkadaşlarıyla liderlik hedefini konuştuklarını belirten Soyalp, "Maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz, bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi ve başardık" dedi.
"ARTIK ÜRETEN BİR TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın bundan sonraki süreçte oyununu geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Furkan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek için üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an bozarak ve oyunun defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha öz güvenli devam edersek, mütevazı olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek başarabileceğimiz şeyler var."
Soyalp, sözlerini, "Ben çok mutluyum bugün. Herkesin ayağına sağlık" ifadeleriyle tamamladı.
"ORTA SAHALAR KAĞIT ÜZERİNDE EŞİT DEĞİLDİ"
Furkan Soyalp, ifadelerini kullandı.
"LİDER OLARAK MİLLİ ARAYA GİRMEK İSTİYORDUK"
Maç öncesinde takım arkadaşlarıyla liderlik hedefini konuştuklarını belirten Soyalp, "Maçtan önce arkadaşlara da söylemiştim. Milli araya giriyoruz, bugün alacağımız 3 puan bizi lider olarak milli araya sokacaktı. Çok zor bir hayal değildi ve başardık" dedi.
"ARTIK ÜRETEN BİR TAKIM OLMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın bundan sonraki süreçte oyununu geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Furkan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:
"Bundan sonraki süreçte artık buralarda tutunabilmek için üreten bir takım olmamız gerekiyor. Şu an bozarak ve oyunun defansif kısmını iyi oynayarak ilerliyoruz. Biraz daha üretirsek, biraz daha öz güvenli devam edersek, mütevazı olup deplasman maçlarında da iyi bir konsantre sağlayabilirsek başarabileceğimiz şeyler var."
Soyalp, sözlerini, "Ben çok mutluyum bugün. Herkesin ayağına sağlık" ifadeleriyle tamamladı.