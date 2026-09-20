Göztepe 90+3'te 1 puanı kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe, 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Juan, 64. dakikada fileleri havalandırdı ve VAR incelemesinin ardından Göztepe'nin golü geçersiz sayıldı.
MİTHAT'IN ASİSTLERİYLE GERİ DÖNÜŞ
Ibrahim Olawoyin, 70. dakikada skora dengeyi getirdi. Iustin Doicaru, 81. dakikada Çaykur Rizespor'u öne geçirdi. İki golün asistini de Mithat Pala yaptı.
90+3'TE BERABERLİK
Göztepe, 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.
GÖZTEPE 17. SIRADA
Çaykur Rizespor, puanını 10'a yükseltti.
Ligde henüz kazanamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada kaldı.
MİLLİ ARA SONRASI MAÇLAR...
Milli ara sonrası Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan, sağ kanattan defans oyuncularını çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Akonnor'a aktardı. Akonnor'un altıpas önünden şutunda, direkten dönen topu önünde bulan Arda Okan, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
9. dakikada Mithat Pala'nın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarptıktan sonra direkten kornere çıktı.
17. dakikada Bokele orta sahadan getirdiği topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği meşin yuvarlakla altıpas üzerinde buluşan Bokele, topu direğin üstünden dışarı attı.
42. dakikada Göztepe atağında Janderson sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu Henrique'ye aktardı. Henrique'nin pasında altıpas üzerinde hareketlenen Rhaldney'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Fofana topu çeldi.
51. dakikada Juan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Janderson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı. 53. dakikada Rhaldney'in ceza sahası sağ önünden şutunda, meşin yuvarlak Mocsi'ye çarptıktan sonra direkten dışarı çıktı. 70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Can Bozdoğan ceza sahası önünde buluştuğu topu Olawoyin'e aktardı. Olawayin altıpas önünden şutunda, meşin yuvarlğı ağlarla buluşturdu: 1-1 73. dakikada defansın arkasına atılan topla ceza sahası önünde buluşan Olawayin'in şutunda, kaleci Arda Özçimen topu çeldi. Ahmed Kutucu'nun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı Arda yerdeyken kontrol etti. 80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat Pala'nın sağ kanattan getirip ceza sahasına girdikten sonra çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Doicaru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 90+2. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Bekir Turaç Böke, ceza sahası solunda defans oyuncusunun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Osman Gökhan Bilir, Mert Bulut
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 74 Antunes), Matos (Dk. 65 Anjorin), Henrique (Dk. 65 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Juan (Dk. 76 Armstrong)
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Sagnan, Taylan Antalyalı, Taha Şahin (Dk. 58 Ariss), Olawoyin (Dk. 87 Diakite), Laçi (Dk. 68 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 58 Doicaru), Sowe
Goller: Dk. 3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 70 Olawayin, Dk. 80 Doicaru (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Arda Okan Kurtulan, Dk. 18 Matos, Dk. 70 Rhaldney, Dk. 79 Bekir Turaç Böke, Dk. 85 Taha Altıkardeş (Göztepe), Dk. 90 Ariss (Çaykur Rizespor)
Juan, 64. dakikada fileleri havalandırdı ve VAR incelemesinin ardından Göztepe'nin golü geçersiz sayıldı.
MİTHAT'IN ASİSTLERİYLE GERİ DÖNÜŞ
Ibrahim Olawoyin, 70. dakikada skora dengeyi getirdi. Iustin Doicaru, 81. dakikada Çaykur Rizespor'u öne geçirdi. İki golün asistini de Mithat Pala yaptı.
90+3'TE BERABERLİK
Göztepe, 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle skoru eşitledi.
GÖZTEPE 17. SIRADA
Çaykur Rizespor, puanını 10'a yükseltti.
Ligde henüz kazanamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada kaldı.
MİLLİ ARA SONRASI MAÇLAR...
Milli ara sonrası Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan, sağ kanattan defans oyuncularını çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Akonnor'a aktardı. Akonnor'un altıpas önünden şutunda, direkten dönen topu önünde bulan Arda Okan, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
9. dakikada Mithat Pala'nın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarptıktan sonra direkten kornere çıktı.
17. dakikada Bokele orta sahadan getirdiği topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Janderson'un ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği meşin yuvarlakla altıpas üzerinde buluşan Bokele, topu direğin üstünden dışarı attı.
42. dakikada Göztepe atağında Janderson sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu Henrique'ye aktardı. Henrique'nin pasında altıpas üzerinde hareketlenen Rhaldney'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Fofana topu çeldi.
51. dakikada Juan'ın sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Janderson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı. 53. dakikada Rhaldney'in ceza sahası sağ önünden şutunda, meşin yuvarlak Mocsi'ye çarptıktan sonra direkten dışarı çıktı. 70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Can Bozdoğan ceza sahası önünde buluştuğu topu Olawoyin'e aktardı. Olawayin altıpas önünden şutunda, meşin yuvarlğı ağlarla buluşturdu: 1-1 73. dakikada defansın arkasına atılan topla ceza sahası önünde buluşan Olawayin'in şutunda, kaleci Arda Özçimen topu çeldi. Ahmed Kutucu'nun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı Arda yerdeyken kontrol etti. 80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat Pala'nın sağ kanattan getirip ceza sahasına girdikten sonra çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Doicaru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 90+2. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Bekir Turaç Böke, ceza sahası solunda defans oyuncusunun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Osman Gökhan Bilir, Mert Bulut
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 74 Antunes), Matos (Dk. 65 Anjorin), Henrique (Dk. 65 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Juan (Dk. 76 Armstrong)
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 58 Ahmed Kutucu), Sagnan, Taylan Antalyalı, Taha Şahin (Dk. 58 Ariss), Olawoyin (Dk. 87 Diakite), Laçi (Dk. 68 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 58 Doicaru), Sowe
Goller: Dk. 3 Arda Okan Kurtulan, Dk. 90+2 Efkan Bekiroğlu (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 70 Olawayin, Dk. 80 Doicaru (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Arda Okan Kurtulan, Dk. 18 Matos, Dk. 70 Rhaldney, Dk. 79 Bekir Turaç Böke, Dk. 85 Taha Altıkardeş (Göztepe), Dk. 90 Ariss (Çaykur Rizespor)