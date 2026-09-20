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Salih Özcan: "Bu mağlubiyeti kendi adıma alıyorum"

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Salih Özcan, yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Salih Özcan: 'Bu mağlubiyeti kendi adıma alıyorum'
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda Salih Özcan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SALİH ÖZCAN'DAN MAĞLUBİYET AÇIKLAMASI

İlk yarıda basit hatalar yaptıklarını belirten Salih Özcan, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini söyledi. Tecrübeli orta saha, son golde yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlendi.

"Açıkçası ilk yarı gerçekten biraz yavaş oynadık, kontrolsüz oynadık, çok basit hatalar yaptık. İlk 10-15 dakika Amed'i öyle oyuna bıraktık ve özgüvenle maça girdiler. İkinci yarıda bence gayet iyi yaptık. Ben son golde büyük bir hata yaptım gerçekten, takımadan özür dilemek istiyorum. Böyle şeyler maalesef oluyor, olmaması lazım ama bu mağlubiyeti ben kendi adıma alıyorum."

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