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Ermal Krasniqi: "Altı numaralarını kapattık"

Ermal Krasniqi, karşılaşmanın ardından uyguladıkları savunma planını anlattı. Rakibin merkezden hücum ettiğini belirten Krasniqi, 6 numaralı oyuncunun rahat oyun kurmasına izin vermediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 23:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ermal Krasniqi: 'Altı numaralarını kapattık'
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Ermal Krasniqi, karşılaşmanın ardından takımın maç planı ve milli ara süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Krasniqi, rakibin oyununu analiz ettiklerini ve merkezdeki bağlantıyı kesmeye yönelik bir plan uyguladıklarını belirtti.

"6 NUMARALARINI KAPATMAK İSTEDİK"

Krasniqi, "Onları analiz ettiğimizde merkezden atak yaptıkları sonucuna vardık. 6 numaralarını kapatmak istedik, ona zıpladık. 6 numaralarının topu alıp rahatlıkla dönüp oynamasına izin vermek istemedik. Onu blokladık. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KENARLARDA ADAM ADAMA SAVUNMA

Savunma planının diğer bölümünü de anlatan Krasniqi, "Kenarlarda da adam adama çıkmayı tercih ettik. Açıkçası bütün bunları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK BÜYÜK ŞEREF"

Milli takıma gidecek olmasıyla ilgili de konuşan Krasniqi, "İlk defa gitmiyorum milli takıma, benim için ülkemi temsil ediyor olmak büyük bir şeref. Hoca da bence bu durumdan mutludur" ifadelerini kullandı.

Milli aranın takımın gidişatını olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü belirten Krasniqi, "Milli araya gittik, oyuncular kendi ülkelerini temsil etmeye gidiyor. Takım olarak iyi gidiyoruz, açıkçası bunun olumsuz bir durum teşkil edeceğini düşünmüyorum" dedi.

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