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Amed Sportif Faaliyetler tarihe geçti! Süper Lig'de bir ilk!

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda 6. haftayı lider tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler tarihe geçti! Süper Lig'de bir ilk!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve milli araya lider girdi.

Amed Sportif Faaliyetler'in elde ettiği bu başarı, Süper Lig tarihinde de bir ilki beraberinde getirdi.

DAHA ÖNCE HİÇBİR YENİ TAKIM 6. HAFTAYI LİDER BİTİRMEDİ

Süper Lig'e yeni yükselen bir takımın, ilk sezonunda 6. haftayı lider tamamladığı daha önce görülmedi.

Daha önce lige yeni yükselen bazı takımlar sezonun ilk haftalarında zirvede yer alsa da 6. haftaya lider olarak girip haftayı lider tamamlayamadı.

1984-85 sezonunda Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor, 3, 4 ve 5. haftaları lider tamamladı ancak 6. haftada zirveyi Beşiktaş'a bıraktı.

1992-93 sezonunda Kocaelispor, lige yükseldiği sezonun ilk haftalarında liderlik yaşarken 5. ve 6. haftalarda zirvede Bursaspor yer aldı.

2001-02 sezonunda Göztepe, 4. ve 5. haftaları lider tamamlarken 6. haftada liderlik koltuğuna Galatasaray geçti.

2020-21 sezonunda ise Fatih Karagümrük, ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturdu ancak 6. haftayı Alanyaspor zirvede tamamladı.

AMEDSPOR TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle 13 puana ulaşan Amed Sportif Faaliyetler, böylece Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda 6. haftayı lider tamamlayan ilk takım oldu.

Diyarbakır ekibi, milli araya zirvede girerek Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

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