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Beşiktaş fırsat tepti, yeni lider Amed Sportif

Beşiktaş, kaybetmese lider olacağı maçta Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif, milli araya lider olarak girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 22:30
Haber: Sporx.com
Beşiktaş fırsat tepti, yeni lider Amed Sportif
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Karşılaşmada ilk gol, 13. dakikada Gift Orban'dan geldi ve Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Dia Saba'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti.

İlk yarı, Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0 üstünlüğüyle sona ererkene Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, 55. dakikada ağları havalandırarak farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Furkan Soyalp, Amed Sportif Faaliyetler'in 3. golünü attı.

Mücadelenin 84. dakikasında  Amed Sportif forması giyen Amadou Cisse ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Beşiktaş,  VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü, 90+8. dakikada topu ağlara gönderdi ve farkı yeniden 1'e indirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Bu sonuçla birlilkte ligde 3, tüm kulvarlarda ise 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 12 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı. Siyah-Beyazlılar, galibiyet ve beraberlik alması durumunda milli araya lider girecekti. 

Ligde 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle birlikte 4. galibiyetini alan Amed Sportif Faaliyetler ise milli araya liderlik koltuğunda girdi.

Milli ara sonrası Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılari 15 Ekim Perşembe günü ise Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'a konuk olacak.

Amed Sportif Faaliyetler ise milli ara sonrası ligin 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İSYANI

Karşılaşmanın 35. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Vlahovic'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Vlahovic, Amedspor savunmacısı Bates'in arkasından gelerek topu kontrol etti. İskoç futbolcunun müdahalesinin ardından istediği vuruşu yapamayan Vlahovic yerde kaldı.

Beşiktaşlı oyuncular pozisyonun ardından penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan müdahaleyi hücum faulü olarak değerlendirdi. Pozisyonun ardından VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'den de inceleme uyarısı gelmedi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba'ya ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ağustos ayının en iyi golü ödülü verildi.

Öte yandan taraftarlar, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.
22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda, top savunmadan geri döndü.
55. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Köşe vuruşunun ardından devam eden atakta topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda, kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic ağlara gönderdi: 2-1
59. dakikada Furkan Soyalp farkı tekrar 2'ye çıkardı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde olan kaleci Nübel'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
73. dakikada topla buluşan Bates'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda, kaleci Nübel gole izin vermedi.
90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, topu ağlarla buluşturdu: 3-2
Maçın bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazları sonucu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş (Dk. 83 Ali Turap Bülbül), Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 46 Cisse), Dia Saba (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Orban (Dk. 76 Cem Üstündağ)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 79 Oh), Djalo (Dk. 46 Emirhan Topçu), Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Poku (Dk. 46 Cerny), Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 46 Miretti), İlhan Fakılı (Dk. 71 Rashica) Vlahovic
Goller: Dk. 13 Orban, Dk. 22 Dia Saba, Dk. 59 Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 55 Vlahovic Dk. 90+8 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Kırmızı Kartlar: Dk. 84 Cisse, Dk. 90+11 Besnik Hasi (Teknik direktör) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı Kartlar: Dk. 26 Muhammed Khalil, Dk. 33 Krasnic, Dk. 45+1 Ballet, Dk. 64 Dellova, Dk. 90+2 Lafont, Dk. 90+8 Mehmet Yeşil, Dk. 90+9 Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 38 İlhan Fakılı, Dk. 46 Murillo, Dk. 57 Agbadou Dk. 90+8 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

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