Fenerbahçe 8-0 yendi, Özhan Pulat istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat görevinden istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Eyüpspor, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından istifasını yönetime sunan Özhan Pulat'ın görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.





Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Pulat soyunma odasında istifasını iletmişti.



Eyüpspor yönetimi, yapılan değerlendirmenin ardından deneyimli teknik adamın istifasını kabul etti.





EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Kulübü, Özhan Pulat'ın ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Teknik Direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.





Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 5 mağlubiyet alırken, son olarak Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup oldu.



