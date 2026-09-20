Orkun Kökçü'den Amed maçı için de 'feda'

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, ayak baş parmağındaki çatlağa rağmen Amed SK karşılaşmasında takımını yalnız bırakmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlığa karşın fedakârlık yapmaya hazırlanıyor.
Ayak baş parmağında çatlak bulunan milli futbolcunun, Marsilya karşılaşmasında olduğu gibi Amed SK maçında da özel sargıyla sahaya çıkacağı öğrenildi.
Teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de yer alması beklenen Orkun Kökçü'nün durumunun maç saatine kadar yakından takip edileceği belirtildi.