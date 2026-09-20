Vedat Muriqi gol hasretini bitirmek istiyor

Süper Lig'de Konyaspor ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandıran Vedat Muriqi için Eyüpspor maçı ayrı bir önem taşıyor.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Kosovalı yıldız golcü, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmişti.
Tecrübeli oyuncu 2 haftalık suskunluğunu bu hafta Eyüpspor ile oynanancak maçta son vermek istiyor.
Kosovalı yıldız golcü, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmişti.
Tecrübeli oyuncu 2 haftalık suskunluğunu bu hafta Eyüpspor ile oynanancak maçta son vermek istiyor.