Vedat Muriqi gol hasretini bitirmek istiyor

Süper Lig'de Konyaspor ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandıran Vedat Muriqi için Eyüpspor maçı ayrı bir önem taşıyor.



Kosovalı yıldız golcü, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmişti.



Tecrübeli oyuncu 2 haftalık suskunluğunu bu hafta Eyüpspor ile oynanancak maçta son vermek istiyor.

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