Karagümrük 4 hafta sonra nefes aldı!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bahadır Öztürk kendi kalesine, 90+4. dakikada Ahmed Traore kaydetti.
Ligde 4 hafta aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 8'e yükseltti.
Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 3. kez yenilen Erokspor, 5 puanda kaldı.
Karagümrük, milli aradan sonra Muğlaspor'u ağırlayacak. Erokspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Ligde 4 hafta aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 8'e yükseltti.
Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 3. kez yenilen Erokspor, 5 puanda kaldı.
Karagümrük, milli aradan sonra Muğlaspor'u ağırlayacak. Erokspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.