Bugün
BİTTİ
Trabzonspor
4
Galatasaray
0
Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
1
Alanyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kocaelispor
2
Gaziantep FK
0
Bugün
BİTTİ
Başakşehir
4
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Sivasspor
1
Bugün
BİTTİ
Sarıyer
2
Boluspor
1
Bugün
BİTTİ
Esenler Erokspor
0
Karagümrük
2
Bugün
BİTTİ
Batman Petrolspor
1
Bursaspor
2
Bugün
BİTTİ
Mönchengladbach
3
Mainz 05
4
Bugün
BİTTİ
E. Frankfurt
2
Freiburg
2
Bugün
BİTTİ
Hamburger SV
2
FC Köln
1
Bugün
BİTTİ
Werder Bremen
3
Augsburg
2
Bugün
BİTTİ
VfB Stuttgart
0
B. Dortmund
1
Bugün
BİTTİ
Tottenham
2
Aston Villa
3
Bugün
BİTTİ
Brighton
3
Arsenal
0
Bugün
BİTTİ
Everton
1
Ipswich Town
0
Bugün
BİTTİ
Newcastle
2
Hull City
1
Bugün
BİTTİ
N. Forest
0
Coventry City
1
Bugün
BİTTİ
Osasuna
1
Rayo Vallecano
1
Bugün
BİTTİ
Athletic Bilbao
0
Alaves
0
Bugün
BİTTİ
Celta Vigo
5
Racing Santander
0
CANLI
37'
Sevilla
1
Barcelona
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Bologna
1
Torino
1
Bugün
BİTTİ
Udinese
0
Cagliari
1
Bugün
BİTTİ
Roma
2
Inter
2
CANLI
Venezia
0
Lazio
0
Bugün
BİTTİ
Paris FC
2
Strasbourg
1
CANLI
Angers
1
Troyes
0
CANLI
Le Mans
1
Lorient
0
CANLI
40'
Lyon
2
Rennes
0
CANLI
Toulouse
0
Le Havre
0

Karagümrük 4 hafta sonra nefes aldı!

Fatih Karagümrük, Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve 4 hafta aradan sonra kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 21:58
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Karagümrük 4 hafta sonra nefes aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bahadır Öztürk kendi kalesine, 90+4. dakikada Ahmed Traore kaydetti.

Ligde 4 hafta aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 8'e yükseltti.

Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 3. kez yenilen Erokspor, 5 puanda kaldı.

Karagümrük, milli aradan sonra Muğlaspor'u ağırlayacak. Erokspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.