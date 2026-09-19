Okan Buruk: 'Lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor'un analizinin kolay olmadığını belirten Buruk, rakibin kadro yapısına dikkat çekti.





"ANALİZ ETMEKTE ZORLANDIĞIMIZ YERLER OLDU"

Thomas Reis'e "hoş geldin" dileklerini ileten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:



"Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık."





Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Buruk, rakibin geçiş oyununa vurgu yaptı:



"Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması, hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz."





"LİDER GELDİK, LİDER AYRILMAK İSTİYORUZ"

Maçtaki yerleşimin önemine dikkat çeken Okan Buruk, hedeflerinin Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi:



"Yerleşim önemli. Top bizdeyken ne yaptığımız önemli. Top bizdeyken doğru dizilmemiz gerekiyor, geçişte iyiler. Oyuncularım istekliler. Lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu."





"SAKİN KALIP OYUNU DOĞRU YÖNETMELİYİZ"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynadığı karşılaşmaya da değinen Buruk, takımının sakin kalması gerektiğini belirtti:



"Sakin kalıp oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Lizbon maçı ilk devresinde doğru yapmıştık. Başlayacak ve devam edecek arkadaşlarımız var."





"YEDEK KALMAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Kadrodaki oyuncu tercihlerini maçların durumuna göre yaptıklarını belirten Buruk, rotasyon mesajı verdi:"Oyuncu tercihlerini maç maç yapıyoruz. Kaliteli ve iyi oyunculara sahibiz. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Yedek kalmak diye bir şey yok bizde. Maça, rakibe, maç sayısına göre değişiklikler olacak. İyi oyunculara sahibiz. Bugün buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz."



