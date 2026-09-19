Beşiktaş'tan altyapıya hamle

Beşiktaş, A Takım'ın yanı sıra altyapı yapılanmasını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların son olarak FK Minsk forması giyen 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
Drachev'in ailesinin de işlemlerinin yapıldığı ve birlikte İstanbul'da kalacakları belirtildi.
18 MAÇTA FORMA GİYDİ
18 yaşındaki orta saha, kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada görev yaptı.
Zakhar Drachev bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
Drachev'in ailesinin de işlemlerinin yapıldığı ve birlikte İstanbul'da kalacakları belirtildi.
18 MAÇTA FORMA GİYDİ
18 yaşındaki orta saha, kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada görev yaptı.
Zakhar Drachev bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.