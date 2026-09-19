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Beşiktaş'tan altyapıya hamle

Beşiktaş, A Takım'ın yanı sıra altyapısını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, FK Minsk forması giyen 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 10:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan altyapıya hamle
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Beşiktaş, A Takım'ın yanı sıra altyapı yapılanmasını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların son olarak FK Minsk forması giyen 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev'i kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun Türkiye'ye geldiği aktarıldı.

Drachev'in ailesinin de işlemlerinin yapıldığı ve birlikte İstanbul'da kalacakları belirtildi.

18 MAÇTA FORMA GİYDİ

18 yaşındaki orta saha, kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada görev yaptı.

Zakhar Drachev bu maçlarda gol veya asist katkısı üretemedi.

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