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Bayern Münih'ten gol şov: Berlin'e 7 gol

Bundesliga'nın 4'üncü haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 23:23
Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'ten gol şov: Berlin'e 7 gol
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Bundesliga'nın 4'üncü haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, 18'inci dakikada Alphonso Davies'in pasında Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

KANE VE OLISE FARKI AÇTI

Bayern Münih, 39'uncu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

43'üncü dakikada Michael Olise, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda da Bayern Münih'in üstünlüğü devam etti. 54'üncü dakikada Olise'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Harry Kane kafa vuruşuyla skoru 4-0'a getirdi.

OLISE'DEN BUNDESLIGA'DA İLK HAT-TRICK

70'inci dakikada Alphonso Davies ile paslaşan Ismael Saibari, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşla Bayern Münih'in 5'inci golünü kaydetti.

73'üncü dakikada Tom Bischof'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michael Olise farkı 6'ya çıkardı.

Olise, 76'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tom Bischof'un kısa pasında topu ağlara gönderen oyuncu, skoru 7-0 yaptı ve Bundesliga'da ilk hat-trickine imza attı.

BAYERN'DEN 15 İSABETLİ ŞUT

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Bayern Münih'in 15, Union Berlin'in ise 2 isabetli şutu bulunuyordu.

Mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bayern, Bundesliga'da geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam etti.

KANE'DEN BUNDESLIGA REKORU

Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

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