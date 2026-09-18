Bundesliga'nın 4'üncü haftasında Bayern Münih, sahasında konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
KANE VE OLISE FARKI AÇTI
Bayern Münih, 39'uncu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıda da Bayern Münih'in üstünlüğü devam etti. 54'üncü dakikada Olise'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Harry Kane kafa vuruşuyla skoru 4-0'a getirdi.
OLISE'DEN BUNDESLIGA'DA İLK HAT-TRICK
70'inci dakikada Alphonso Davies ile paslaşan Ismael Saibari, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşla Bayern Münih'in 5'inci golünü kaydetti.
73'üncü dakikada Tom Bischof'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michael Olise farkı 6'ya çıkardı.
Olise, 76'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tom Bischof'un kısa pasında topu ağlara gönderen oyuncu, skoru 7-0 yaptı ve Bundesliga'da ilk hat-trickine imza attı.
BAYERN'DEN 15 İSABETLİ ŞUT
Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Bayern Münih'in 15, Union Berlin'in ise 2 isabetli şutu bulunuyordu.
Mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bayern, Bundesliga'da geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam etti.
KANE'DEN BUNDESLIGA REKORU
Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.
Ev sahibi ekip, 18'inci dakikada Alphonso Davies'in pasında Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.
💫Harry Kane, Bundesliga tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan isim oldu.
🏟️ 98 maç pic.twitter.com/CmqLHsYBms
— Sporx (@sporx) September 18, 2026
KANE VE OLISE FARKI AÇTI
Bayern Münih, 39'uncu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, vuruşunu gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.
43'üncü dakikada Michael Olise, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.
Michael Olise, ceza sahası dışından gelişine harika vurdu! 🤩 pic.twitter.com/AzqenAPOaA https://t.co/jgVR2f78WU
— Sporx (@sporx) September 18, 2026
İkinci yarıda da Bayern Münih'in üstünlüğü devam etti. 54'üncü dakikada Olise'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Harry Kane kafa vuruşuyla skoru 4-0'a getirdi.
OLISE'DEN BUNDESLIGA'DA İLK HAT-TRICK
70'inci dakikada Alphonso Davies ile paslaşan Ismael Saibari, ceza sahası çizgisi civarından yaptığı vuruşla Bayern Münih'in 5'inci golünü kaydetti.
73'üncü dakikada Tom Bischof'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michael Olise farkı 6'ya çıkardı.
Olise, 76'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tom Bischof'un kısa pasında topu ağlara gönderen oyuncu, skoru 7-0 yaptı ve Bundesliga'da ilk hat-trickine imza attı.
BAYERN'DEN 15 İSABETLİ ŞUT
Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Bayern Münih'in 15, Union Berlin'in ise 2 isabetli şutu bulunuyordu.
Mücadelede başka gol olmadı ve Bayern Münih sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bayern, Bundesliga'da geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam etti.
KANE'DEN BUNDESLIGA REKORU
Harry Kane, Bundesliga'da 98 maçta 100 gole ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu.