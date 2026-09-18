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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 16:20
Haber: Sporx.com
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
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A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımımız, 26 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile, 28 Eylül Pazartesi İtalya ile Bursa'da, 2 Ekim Cuma Belçika ile Liege'de, 5 Ekim Pazartesi ise İtalya ile Bologna'da karşılaşacak.

Kaleci

Altay Bayındır
Muhammed Şengezer
Okan Kocuk
Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı
Adil Demirbağ
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik

Orta saha

Bartuğ Elmaz
Demir Ege Tıknaz
İsmail Yüksek
Melih Kabasakal
Orkun Kökçü
Salih Özcan

Forvet

Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İlhan Fakılı
İrfan Can Kahveci
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün




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