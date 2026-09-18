Toronto Raptors, sezon öncesinde Los Angeles Clippers'tan kadrosuna kattığı Kawhi Leonard'ın geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jake Fischer'ın haberine göre Leonard ile Raptors, iki yıllık ve toplam değeri 126 milyon dolara kadar çıkabilecek bir sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştı.
Muhtemel anlaşma, Toronto'nun Leonard ile Scottie Barnes etrafında şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurma kararını daha da netleştirecek.
Raptors, 14 Eylül'de tamamlanan büyük takasta Leonard'ı Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmıştı. Toronto bu anlaşmada Brandon Ingram, Gradey Dick, korumasız iki birinci tur draft hakkı ve 2027 yılına ait birinci tur draft hakkı değişim hakkını Clippers'a gönderdi.
Raptors ayrıca takas paketine 2030 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft haklarını da dahil etti.
Leonard ise Toronto'nun takası NBA'in maaş sınırlamaları çerçevesinde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla 7,45 milyon dolarlık takas bonusundan feragat etti.
35 yaşındaki yıldız böylece ikinci NBA şampiyonluğunu kazandığı ve 2019 Finalleri MVP'si seçildiği organizasyona geri döndü.
Toronto'da geçirdiği tek sezon olan 2018-19'da Leonard; 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamış, sahadan yüzde 49,6 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,1 isabet oranıyla oynamıştı.
Leonard, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürdü. 2025-26 sezonunda Clippers formasıyla 65 maça çıkan yıldız oyuncu; 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları elde etti.
Sezon sonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, MVP oylamasını da yedinci sırada tamamladı.
Leonard geçtiğimiz sezon sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89,2 isabet kaydetti. Maç başına 1,9 top çalan tecrübeli yıldız, bu alanda kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaştı.
Raptors ise 2025-26 normal sezonunu Doğu Konferansı'nın beşinci sırasında tamamladı ancak playoffların ilk turunda elendi.
Scottie Barnes, 18,1 sayı, 7,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla All-Star seçilirken aynı zamanda En İyi Savunma İkinci Takımı'na girdi. Immanuel Quickley sezonu 16,4 sayı ve 5,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.
RJ Barrett da 19,3 sayı ve 5,3 ribaund üreterek Leonard'ın yanında Toronto'ya üçüncü bir önemli hücum seçeneği sundu.
Raptors'ın beklenen ilk beşinde yer alan Jakob Poeltl ise geçtiğimiz sezon çıktığı 46 karşılaşmada 10,7 sayı ve 7,0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Toronto'nun sezon arasındaki hamleleri, yönetimin kısa vadede rekabet etme yönünde önemli bir strateji değişikliğine gittiğini gösterdi. Raptors, Leonard takasında geleceğe yönelik önemli miktarda draft sermayesinden vazgeçerken Barnes'ın çevresindeki genç çekirdeğini kadroda tutmayı başardı.
Leonard'la uzun vadeli bir anlaşmaya varılması, yıldız oyuncuyu geri getirmek için önemli varlıklardan vazgeçen Toronto'ya gelecek planları konusunda daha fazla netlik kazandıracak.
Bu hamle aynı zamanda Raptors'ın, ilk turda elendiği geçtiğimiz sezonun üzerine çıkmaya çalışırken NBA'in en başarılı iki yönlü oyuncularından birini Barnes'ın yanında tutmasını sağlayacak.
NBA'de geçirdiği 14 sezonda 20,7 sayı, 6,4 ribaund, 3,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakalayan Leonard'ın kariyerinde iki şampiyonluk, iki Finaller MVP'si ödülü, iki Yılın Savunmacısı ödülü ve altı All-NBA seçimi bulunuyor.
Muhtemel anlaşma, Toronto'nun Leonard ile Scottie Barnes etrafında şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurma kararını daha da netleştirecek.
Raptors, 14 Eylül'de tamamlanan büyük takasta Leonard'ı Los Angeles Clippers'tan kadrosuna katmıştı. Toronto bu anlaşmada Brandon Ingram, Gradey Dick, korumasız iki birinci tur draft hakkı ve 2027 yılına ait birinci tur draft hakkı değişim hakkını Clippers'a gönderdi.
Raptors ayrıca takas paketine 2030 ve 2033 yıllarına ait ikinci tur draft haklarını da dahil etti.
Leonard ise Toronto'nun takası NBA'in maaş sınırlamaları çerçevesinde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla 7,45 milyon dolarlık takas bonusundan feragat etti.
35 yaşındaki yıldız böylece ikinci NBA şampiyonluğunu kazandığı ve 2019 Finalleri MVP'si seçildiği organizasyona geri döndü.
Toronto'da geçirdiği tek sezon olan 2018-19'da Leonard; 26,6 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamış, sahadan yüzde 49,6 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,1 isabet oranıyla oynamıştı.
Leonard, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürdü. 2025-26 sezonunda Clippers formasıyla 65 maça çıkan yıldız oyuncu; 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları elde etti.
Sezon sonunda All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, MVP oylamasını da yedinci sırada tamamladı.
Leonard geçtiğimiz sezon sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89,2 isabet kaydetti. Maç başına 1,9 top çalan tecrübeli yıldız, bu alanda kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaştı.
Raptors ise 2025-26 normal sezonunu Doğu Konferansı'nın beşinci sırasında tamamladı ancak playoffların ilk turunda elendi.
Scottie Barnes, 18,1 sayı, 7,5 ribaund ve 5,9 asist ortalamalarıyla All-Star seçilirken aynı zamanda En İyi Savunma İkinci Takımı'na girdi. Immanuel Quickley sezonu 16,4 sayı ve 5,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.
RJ Barrett da 19,3 sayı ve 5,3 ribaund üreterek Leonard'ın yanında Toronto'ya üçüncü bir önemli hücum seçeneği sundu.
Raptors'ın beklenen ilk beşinde yer alan Jakob Poeltl ise geçtiğimiz sezon çıktığı 46 karşılaşmada 10,7 sayı ve 7,0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Toronto'nun sezon arasındaki hamleleri, yönetimin kısa vadede rekabet etme yönünde önemli bir strateji değişikliğine gittiğini gösterdi. Raptors, Leonard takasında geleceğe yönelik önemli miktarda draft sermayesinden vazgeçerken Barnes'ın çevresindeki genç çekirdeğini kadroda tutmayı başardı.
Leonard'la uzun vadeli bir anlaşmaya varılması, yıldız oyuncuyu geri getirmek için önemli varlıklardan vazgeçen Toronto'ya gelecek planları konusunda daha fazla netlik kazandıracak.
Bu hamle aynı zamanda Raptors'ın, ilk turda elendiği geçtiğimiz sezonun üzerine çıkmaya çalışırken NBA'in en başarılı iki yönlü oyuncularından birini Barnes'ın yanında tutmasını sağlayacak.
NBA'de geçirdiği 14 sezonda 20,7 sayı, 6,4 ribaund, 3,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakalayan Leonard'ın kariyerinde iki şampiyonluk, iki Finaller MVP'si ödülü, iki Yılın Savunmacısı ödülü ve altı All-NBA seçimi bulunuyor.