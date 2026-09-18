Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, kariyerinin sonuna kadar takımda kalma arzusunu koruduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CNBC'den Alex Sherman'a konuşan Curry, "Kariyerimin tamamını Golden State'te geçirmek istiyorum. Burada inşa ettiğimiz şey, Draymond Green ve koç Steve Kerr'le yeniden mücadele etme fırsatına sahip olmam... Benim isteğim ve hedefim burada kalmak ve rekabetçi olmak. Sözleşmeyle ilgili meseleler zamanı geldiğinde kendiliğinden çözülecektir" ifadelerini kullandı.
Golden State genel menajeri Mike Dunleavy de geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada Curry'nin kulüpteki geleceği konusunda iyimser bir tavır sergilemişti.
Warriors ile yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda Curry, gelecek yaz serbest oyuncu piyasasına çıkacak. The Athletic'ten Nick Friedell'ın aktardığına göre NBA tarihinin en fazla üçlük isabeti kaydeden oyuncusu, ligin 38 yaş üstü oyunculara yönelik kuralı nedeniyle yaklaşık 137 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme uzatmaya imza atabilecek.
Golden State, Curry'yi 2009 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçmişti. İki kez normal sezon MVP'si olan yıldız oyuncu, NBA'de geçirdiği 17 sezonun tamamında Warriors formasını giydi.
Bu süreçte takımını üçü dört sezonluk bir dönemde olmak üzere toplam dört şampiyonluğa taşıyan Curry, Golden State'in 2022'de kazandığı son şampiyonlukta Finaller MVP'si seçilmişti.
Curry; oynanan maç, sayı, üçlük isabeti, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesi kategorilerinde Warriors tarihinin lideri konumunda bulunuyor.
38 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda 26,6 sayı, 4,7 asist, 3,6 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla üretkenliğini sürdürdü. Ancak yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebildi. Bu sayı, Curry'nin sadece beş maça çıkabildiği 2019-20 sezonundan bu yana kaydettiği en düşük maç sayısı oldu.
Golden State ise geçtiğimiz sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle tamamladıktan sonra play-in turnuvasında Phoenix Suns'a elendi.
Golden State genel menajeri Mike Dunleavy de geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada Curry'nin kulüpteki geleceği konusunda iyimser bir tavır sergilemişti.
Warriors ile yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda Curry, gelecek yaz serbest oyuncu piyasasına çıkacak. The Athletic'ten Nick Friedell'ın aktardığına göre NBA tarihinin en fazla üçlük isabeti kaydeden oyuncusu, ligin 38 yaş üstü oyunculara yönelik kuralı nedeniyle yaklaşık 137 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme uzatmaya imza atabilecek.
Golden State, Curry'yi 2009 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçmişti. İki kez normal sezon MVP'si olan yıldız oyuncu, NBA'de geçirdiği 17 sezonun tamamında Warriors formasını giydi.
Bu süreçte takımını üçü dört sezonluk bir dönemde olmak üzere toplam dört şampiyonluğa taşıyan Curry, Golden State'in 2022'de kazandığı son şampiyonlukta Finaller MVP'si seçilmişti.
Curry; oynanan maç, sayı, üçlük isabeti, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesi kategorilerinde Warriors tarihinin lideri konumunda bulunuyor.
38 yaşındaki oyuncu, 2025-26 sezonunda 26,6 sayı, 4,7 asist, 3,6 ribaund ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla üretkenliğini sürdürdü. Ancak yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebildi. Bu sayı, Curry'nin sadece beş maça çıkabildiği 2019-20 sezonundan bu yana kaydettiği en düşük maç sayısı oldu.
Golden State ise geçtiğimiz sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle tamamladıktan sonra play-in turnuvasında Phoenix Suns'a elendi.