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Okan Buruk, takımını presle kükretecek!

Trabzonspor'un yeni teknik patronu Reis'in Samsunspor'da uygulattığı oyun anlayışından yola çıkan Okan Buruk, ön alanda yoğun baskı sonrası kazanılan toplarla sonuca gidecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 08:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, takımını presle kükretecek!
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Galatasaray, Trabzonspor'un teknik direktör değişikliğinin ardından taktik planlarını yeniden düzenledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir sonrası göreve gelen Thomas Reis'in hızlı geçişlere dayalı oyun anlayışı, sarı-kırmızılıların hazırlıklarının merkezine oturdu. Okan Buruk, rakibin kompakt yapısını çözmek için ön alan presini kilit hamle olarak belirledi.

OSIMHEN YOK, GÖREV DENİZ'İN

Tecrübeli hoca, Salah'ın süratine karşı Jakobs'u kullanacak, Onuachu'nun fizik üstünlüğünü de Davinson'la dengeleyecek. Hücum hattında Leao ve Yunus'un yeri garanti görülürken, diğer kanatta Sane ile Barış arasında tercih yapılacak. Osimhen'in yokluğunda ön alan baskısını Deniz Gül başlatacak.

Bu arada Lemina ile birlikte dünkü idmanda takımdan ayrı çalışan Nijeryalı yıldız, milli takıma davet edildi. 

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