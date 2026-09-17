Hakan Daltaban: 'Hiç kimse Beşiktaş'ı yıkamaz'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Daltaban, Beşiktaş camiasının birlik olduğu zaman çok güçlü olduğunu vurgulayarak, Marsilya karşılaşmasında taraftar desteğine dikkat çekti.





"HİÇ KİMSE BU AİLEYİ YIKAMAZ"

Beşiktaş'ın güçlü bir aile olduğunu belirten Hakan Daltaban, "Beşiktaş çok güçlü bir aile. Birlik olduğu zaman hiç kimse bu aileyi yıkamaz." ifadelerini kullandı.





"40 BİN TARAFTARLA MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Marsilya karşılaşmasına ilişkin de konuşan Daltaban, "Marsilya maçı için 40 bin Beşiktaş taraftarıyla mücadeleye hazırız. Hocamız iyi, kadromuz iyi. Kazanmak istiyoruz." dedi.









