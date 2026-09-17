Lewis Hamilton'dan Macklemore'a destek!

Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 41 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Filistin'e destek açıklamaları sonrası İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım." mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Macklemore'nin Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrasında yaptığı Filistin paylaşımının altına yorum yapan Hamilton, "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım." ifadelerini kullandı.
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtmişti.
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirdi.
Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtmişti.
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirdi.
Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.