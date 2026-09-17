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Lewis Hamilton'dan Macklemore'a destek!

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Filistin'e destek açıklamaları sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan rapçi Macklemore'a destek mesajı gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Lewis Hamilton'dan Macklemore'a destek!
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Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 41 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Filistin'e destek açıklamaları sonrası İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım." mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macklemore'nin Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrasında yaptığı Filistin paylaşımının altına yorum yapan Hamilton, "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım." ifadelerini kullandı.

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtmişti.

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirdi.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

 

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