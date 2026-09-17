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Olympiakos geriden gelip kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Jagiellonia Bialystok'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına 3 puanla başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiakos geriden gelip kazandı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Jagiellonia Bialystok'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos ile Jagiellonia Bialystok karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip öne geçmesine rağmen Olympiakos, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

JAGIELLONIA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında Kajetan Szmyt, Jagiellonia Bialystok'u 1-0 öne geçirdi. Olympiakos bu gole 43. dakikada Armando Gonzalez ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

YAREMCHUK GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Olympiakos, 84. dakikada Roman Yaremchuk ile öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Yunanistan temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.

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