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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun beşinci ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 3-1 mağlup olarak son 16 turuna yükselme şansını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada ilk üç set büyük çekişmeye sahne olurken, Letonya son sette üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu ve mücadeleden galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İLK SETİ LETONYA KAZANDI

Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette milliler son bölümde 24 sayıya ulaşmasına rağmen Letonya seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETTE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK

İkinci sette daha iyi bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

LETONYA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Üçüncü sette de büyük çekişme yaşandı. Türkiye 24 sayıya ulaşmasına rağmen Letonya kritik bölümde hata yapmadı ve seti 26-24 kazanarak maçta yeniden öne geçti.

SON SETTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın dördüncü setinde üstünlüğünü tamamen eline alan Letonya, seti 25-16 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Letonya son 16 turuna yükselirken, A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

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