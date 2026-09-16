Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı: Türkiye GP'nin tarihi belli oldu!

Formula 1'de 2027 sezonunun takvimi resmen açıklandı. Toplam 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix de yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvimin 17. ayağı olarak planlanan Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. İstanbul'daki organizasyon, Azerbaycan ve Singapur yarışlarının arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye, böylece 2021 sezonunun ardından yeniden Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ın takvimdeki yeri, FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olacak.
2031'E KADAR SÖZLEŞME
Türkiye Grand Prix için daha önce beş yıllık anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında İstanbul Park'ın 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alması planlanıyor.
Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta bugüne kadar dokuz Grand Prix düzenlendi. Pist, özellikle çok apeksli ve yüksek hızlı 8. virajıyla motor sporları dünyasında önemli bir yere sahip.
İstanbul Park'taki son Formula 1 yarışını, 2021 yılında Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Lewis Hamilton ise 2020'de İstanbul'da elde ettiği sonuçla yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.
SEZON BAHREYN'DE BAŞLAYACAK
2027 Formula 1 sezonu, 12-14 Mart tarihlerindeki Bahreyn Grand Prix ile başlayacak. Sezonun finali ise 10-12 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de yapılacak.
Beş kıtada ve 22 ülkede düzenlenecek 24 yarışın yanı sıra Sprint hafta sonlarının sayısı da 6'dan 10'a yükseltilecek.
Türkiye, böylece 2021 sezonunun ardından yeniden Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ın takvimdeki yeri, FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olacak.
2031'E KADAR SÖZLEŞME
Türkiye Grand Prix için daha önce beş yıllık anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında İstanbul Park'ın 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alması planlanıyor.
Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta bugüne kadar dokuz Grand Prix düzenlendi. Pist, özellikle çok apeksli ve yüksek hızlı 8. virajıyla motor sporları dünyasında önemli bir yere sahip.
İstanbul Park'taki son Formula 1 yarışını, 2021 yılında Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Lewis Hamilton ise 2020'de İstanbul'da elde ettiği sonuçla yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.
SEZON BAHREYN'DE BAŞLAYACAK
2027 Formula 1 sezonu, 12-14 Mart tarihlerindeki Bahreyn Grand Prix ile başlayacak. Sezonun finali ise 10-12 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de yapılacak.
Beş kıtada ve 22 ülkede düzenlenecek 24 yarışın yanı sıra Sprint hafta sonlarının sayısı da 6'dan 10'a yükseltilecek.