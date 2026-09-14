Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon fikstürüne göre Galatasaray'ın ev sahibi olduğu mücadele, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Sezon başında yapılan fikstür çekiminde Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler'in 11. haftada eşleştiği kesinleşmişti. Galatasaray'ın resmi fikstüründe de 11. haftadaki rakip Amed Sportif Faaliyetler olarak yer alıyor. Aynı fikstüre göre sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmadan önce 10. haftada Konyaspor'a konuk olacak, ardından 12. haftada Samsunspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın kesin başlama saati konusunda farklı spor platformlarında birbiriyle uyuşmayan bilgiler yer alıyor. Bu nedenle maç saati ve ayrıntılı yayın programı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak kesin haftalık programın esas alınması gerekiyor. TFF, Süper Lig'de maçların gün ve saatlerini belirlerken yayın planlaması ile kulüplerin ulusal ve uluslararası müsabaka takvimlerini de dikkate alabiliyor.

Sezon fikstüründe 11. hafta için 8 Kasım 2026 tarihi bulunuyor. Bu haftada Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının yanı sıra Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çorum FK-Fenerbahçe ve Alanyaspor-Trabzonspor gibi karşılaşmalar da fikstürde yer alıyor. Ancak fikstürde belirtilen hafta tarihi ile maçların kesin başlama saatlerinin aynı süreçte açıklanması zorunlu değil; ayrıntılı program daha sonra TFF tarafından duyurulabiliyor.

İki takım sezonun ikinci yarısında bu kez Amed Sportif Faaliyetler'in ev sahipliğinde karşılaşacak. Sezon başında belirlenen fikstüre göre ikinci karşılaşma 28. haftada oynanacak. Böylece Galatasaray ilk yarıdaki mücadeleyi İstanbul'da, ikinci yarıdaki karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

2026-2027 Süper Lig sezonu ağustos ayında başladı. Açıklanan sezon planlamasına göre ilk yarı aralık ayında tamamlanacak, ikinci yarı ise ocak ayında başlayacak. Ligin 34. ve son haftasının ardından sezonun Mayıs 2027'de sona ermesi planlanıyor. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması da ilk yarının son bölümüne girilirken oynanacak önemli fikstürlerden biri olacak.

Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarların bilet satışı, tribün düzenlemeleri ve stadyuma giriş koşullarıyla ilgili resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Bu tür ayrıntılar maç tarihi yaklaştığında ev sahibi kulüp ve ilgili resmi kurumlar tarafından duyuruluyor. Henüz resmen açıklanmayan bilet fiyatları veya satış tarihleri konusunda sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi önem taşıyor.