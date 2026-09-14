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Mauro Icardi için Lazio iddiası!

Mauro Icardi için Lazio'nun yeniden devreye girdiği iddia edilirken, Arjantinli yıldızın Gennaro Gattuso ile yapacağı görüşmenin transferde belirleyici olacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 13:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi için Lazio iddiası!
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Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine kulüpsüz devam eden Mauro Icardi için transfer gündemi hareketleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Son dönemde Everton ile adı anılan 33 yaşındaki Arjantinli golcü için Lazio'nun yeniden devreye girdiği iddia edildi.

LAZIO'DAN ICARDI İÇİN YENİ TEMAS

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio, yaz döneminde Icardi için yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun menajeriyle yeniden iletişime geçti.

İtalyan ekibinin, transfer şartlarının ve rakamların netleşmesi halinde Icardi'nin tekliflerini önceki döneme kıyasla daha olumlu değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

GATTUSO İLE GÖRÜŞECEK

Mauro Icardi'nin bugün ve yarın Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın, Gattuso ile yapacağı görüşmenin ardından Lazio'ya transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 137 resmi maçta görev aldı.

Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı bu karşılaşmalarda 77 gol atarken 25 de asist yaptı. 

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