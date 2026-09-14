Norman Powell, popüler yayıncı N3on'ın NBA'in en abartılan takımını seçmesini istemesi üzerine Los Angeles Lakers'ın adını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE N3on'ın, "NBA'in en abartılan takımı hangisi?" sorusuna Powell kısa ve net biçimde, "Lakers" yanıtını verdi.
Powell'ın değerlendirmesi, Los Angeles'ın kadrosunda büyük bir dönüşüm yaşadığı yaz döneminin ardından geldi. LeBron James'in Philadelphia 76ers'a ayrılmasıyla birlikte Lakers, Luka Dončić etrafında şekillenen yeni bir döneme geçti.
Dončić, 2025-26 sezonunda Lakers'ın en skorer oyuncusu olmuş ve çıktığı 64 karşılaşmada 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakalamıştı. Sloven yıldız, saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 ve serbest atış çizgisinden yüzde 78,0 isabetle oynadı. Dončić ayrıca sezon sonunda NBA Yılın En İyi Beşi'ne seçilirken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
Austin Reaves de All-Star seviyesinde hücum performansı ortaya koyarak 51 maçta 23,3 sayı, 4,7 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları üretti. Reaves, saha içinden yüzde 49,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,0 ve serbest atış çizgisinden yüzde 87,1 isabet kaydetti.
James ise Lakers formasıyla geçirdiği son sezonda 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamalarına ulaştı. 41 yaşındaki yıldız, saha içinden yüzde 51,5 isabet bulmasına karşın üç sayılık atışlarda yüzde 31,7'de kaldı ve sezonun ardından serbest oyuncu olarak Los Angeles'tan ayrıldı.
Lakers'ın yaz döneminde yaptığı hamleler kadronun önemli ölçüde değişmesine neden oldu. Los Angeles, Reaves ile dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzalarken serbest oyuncu piyasasından Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Kevon Looney, Matisse Thybulle ve Ziaire Williams'ı kadrosuna kattı.
Takım ayrıca Utah Jazz ile gerçekleştirilen, dört yıl ve 129,5 milyon dolar değerindeki imza ve takas anlaşmasıyla Walker Kessler'ı transfer etti. Lakers bu anlaşmada Utah'a korumasız iki birinci tur draft hakkı ile iki birinci tur draft hakkı takaslama hakkı gönderdi.
Kessler hamlesinin ardından Deandre Ayton da Jaden Hardy ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas edildi.
Geçen sezon Lakers rotasyonunda yer alan birçok oyuncu da takımdan ayrıldı. Rui Hachimura Los Angeles Clippers ile anlaşırken Marcus Smart Houston Rockets'a, Luke Kennard Phoenix Suns'a, Jaxson Hayes ise Utah Jazz'a katıldı.
Powell'ın değerlendirmesi, Los Angeles'ın kadrosunda büyük bir dönüşüm yaşadığı yaz döneminin ardından geldi. LeBron James'in Philadelphia 76ers'a ayrılmasıyla birlikte Lakers, Luka Dončić etrafında şekillenen yeni bir döneme geçti.
Dončić, 2025-26 sezonunda Lakers'ın en skorer oyuncusu olmuş ve çıktığı 64 karşılaşmada 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakalamıştı. Sloven yıldız, saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 ve serbest atış çizgisinden yüzde 78,0 isabetle oynadı. Dončić ayrıca sezon sonunda NBA Yılın En İyi Beşi'ne seçilirken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
Austin Reaves de All-Star seviyesinde hücum performansı ortaya koyarak 51 maçta 23,3 sayı, 4,7 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları üretti. Reaves, saha içinden yüzde 49,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,0 ve serbest atış çizgisinden yüzde 87,1 isabet kaydetti.
James ise Lakers formasıyla geçirdiği son sezonda 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamalarına ulaştı. 41 yaşındaki yıldız, saha içinden yüzde 51,5 isabet bulmasına karşın üç sayılık atışlarda yüzde 31,7'de kaldı ve sezonun ardından serbest oyuncu olarak Los Angeles'tan ayrıldı.
Lakers'ın yaz döneminde yaptığı hamleler kadronun önemli ölçüde değişmesine neden oldu. Los Angeles, Reaves ile dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzalarken serbest oyuncu piyasasından Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Kevon Looney, Matisse Thybulle ve Ziaire Williams'ı kadrosuna kattı.
Takım ayrıca Utah Jazz ile gerçekleştirilen, dört yıl ve 129,5 milyon dolar değerindeki imza ve takas anlaşmasıyla Walker Kessler'ı transfer etti. Lakers bu anlaşmada Utah'a korumasız iki birinci tur draft hakkı ile iki birinci tur draft hakkı takaslama hakkı gönderdi.
Kessler hamlesinin ardından Deandre Ayton da Jaden Hardy ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas edildi.
Geçen sezon Lakers rotasyonunda yer alan birçok oyuncu da takımdan ayrıldı. Rui Hachimura Los Angeles Clippers ile anlaşırken Marcus Smart Houston Rockets'a, Luke Kennard Phoenix Suns'a, Jaxson Hayes ise Utah Jazz'a katıldı.