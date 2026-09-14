Matej Maglica: '1 puanı hak etmiştik'

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Matej Maglica, en az 1 puanı hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER ŞEYİMİZİ VERDİK"
Mücadeleyi değerlendiren Maglica, "Zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Her şeyimizi verdik. Bence en azından bir puanı hak etmiştik ama alamadık. Sadece devam etmemiz gerekiyor" dedi.
"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZ"
Kocaelispor taraftarına teşekkür eden Maglica, "Taraftarlarımız inanılmaz. Birkaç hafta önceki maçta da söylediğim gibi, bu kulüpte ve bu taraftarlar için oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Buraya geldikleri ve bizim için her şeylerini verdikleri için sadece teşekkür edebilirim" diye konuştu.
AGYEI'NİN SÖZLERİ
Karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirten Kocaelisporlu Daniel Agyei ise "Zor bir maçtı. Bugün bazı şanslar yakaladık. Ama şimdi önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Maglica, "Zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Her şeyimizi verdik. Bence en azından bir puanı hak etmiştik ama alamadık. Sadece devam etmemiz gerekiyor" dedi.
"TARAFTARLARIMIZ İNANILMAZ"
Kocaelispor taraftarına teşekkür eden Maglica, "Taraftarlarımız inanılmaz. Birkaç hafta önceki maçta da söylediğim gibi, bu kulüpte ve bu taraftarlar için oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Buraya geldikleri ve bizim için her şeylerini verdikleri için sadece teşekkür edebilirim" diye konuştu.
AGYEI'NİN SÖZLERİ
Karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirten Kocaelisporlu Daniel Agyei ise "Zor bir maçtı. Bugün bazı şanslar yakaladık. Ama şimdi önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.