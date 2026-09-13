Fenerbahçe'de Lukaku planı

Fenerbahçe'de santrfor bölgesindeki forma rekabetinin milli aranın ardından yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun milli ara sonrasında fiziksel olarak tamamen hazır hale geleceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde Gaziantep FK ve Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu iki mücadelede Vedat Muriç'in ilk 11'de görev alması beklenirken, teknik heyetin deneyimli golcüye önemli sorumluluk vermeyi planladığı öğrenildi.
LUKAKU İLK 11'İ ZORLAYACAK
Takvim'in haberine göre Romelu Lukaku, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelecek. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan Belçikalı futbolcunun hazır olması halinde ilk 11 için ciddi bir aday olacağı ifade edildi.
Teknik heyetin, Vedat Muriç ile Lukaku'nun fiziksel durumunu ve performansını yakından takip edeceği belirtildi.
HENÜZ GOL VE ASİST YOK
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı. Toplam 106 dakika sahada kalan Belçikalı futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Fenerbahçe, sezon başında tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 1.90 metre boyundaki Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirtiliyor.
LUKAKU İLK 11'İ ZORLAYACAK
Takvim'in haberine göre Romelu Lukaku, milli aranın ardından fiziksel olarak tamamen hazır hale gelecek. Güçlü fiziği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle öne çıkan Belçikalı futbolcunun hazır olması halinde ilk 11 için ciddi bir aday olacağı ifade edildi.
Teknik heyetin, Vedat Muriç ile Lukaku'nun fiziksel durumunu ve performansını yakından takip edeceği belirtildi.
HENÜZ GOL VE ASİST YOK
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev aldı. Toplam 106 dakika sahada kalan Belçikalı futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Fenerbahçe, sezon başında tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 1.90 metre boyundaki Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirtiliyor.