12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-023'
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-021'
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
0-138'
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
0-038'
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-038'
12 Eylül
Lorient-Toulouse
1-038'
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-038'

Thorsten Fink: "Geldiğimden bu yana en zor gün"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Arca Çorum FK karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından çok hata yaptıklarını belirterek takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 20:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Geldiğimden bu yana en zor gün'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Arca Çorum FK'ya 5-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, çok hata yaptıkları bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fink, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendi evlerinde 5-1 gibi bir skorla ayrıldıktan sonra basın toplantısı yapmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Kötü bir oyun oynadıklarını anlatan Fink, "İlk dakikadan son dakikaya kadar aslında birçok hata yaptığımız bir karşılaşma oldu. Rakibimiz ise ilk dakikadan son dakikaya kadar bizden çok daha iyi oynayan, çok daha iyi bir performans gösterdi. Bizim de yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı. 2-3 tane pozisyon yakaladık skor 3-1 olduktan sonra Logi'nin yakalamış olduğu pozisyon, Jarju'un ve Marius'un yakalamış olduğu pozisyonlar vardı.Ama ne yazık ki onları değerlendiremedik.Geldiğimiz günden bu yana açıkçası benim adıma en zor gün diyebilirim. Yemiş olduğumuz gollere baktığımızda, yapmış olduğumuz hatalara baktığımızda birinci golde olsun, ikinci golde olsun, dördüncü golde olsun çok fazla hata yaptık." dedi.

Fink, 11 tane oyuncularının başka takımlara gittiğine işaret ederek, "Stoper hattında tabii bazı değişiklikler yaptık. Ama ne olursa olsun tekrardan önümüze bakmamız, ileriye bakmamız gerekiyor, geleceğe bakmamız gerekiyor, geriye bakmamamız gerekiyor. Bu maçın da elbette ki analizini de yapacağız. Tabi defansa baktığımızda da bugün Erakovic'i denedim. Belki bu konu hakkında kendi fikirleriniz olabilir. Bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Doğru bir seçim yaptım mı, yapmadım mı? Ama takımın ezber oyun becerilerine biraz daha sahip olması gerekiyor. Otomatizm dediğimiz o kavramı en iyi şekilde yerine getirmesi için biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Özellikle yeni bir kadro yapılanmasından sonra. Açıkçası bugünkü göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda sistem adına çok fazla da bir şey göremedik." ifadesini kullandı.

Fink, takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun bu sonuçtan sonra tekrar geri gelmemiz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Yani Çorum'a baktığınızda 2 hafta önce Beşiktaş'a karşı 6-2 kaybetmişlerdi ama bugünkü durumlarına baktığımızda çok iyi bir performans gösteriyorlar. Bizim de böyle durumlarda, zor durumlarda kafamızı kaldırıp bu durumun üstesinden gelebilmeyi başarmamız lazım. Bunu başaracak olursak iyi bir hocasınız demektir, iyi bir oyuncu topluluğusunuz demektir. Tabii bu maçın da elbette ki analizini yapacağız ve en iyi şekilde bir sonraki karşılaşmaya kazanmak için odaklanmamız gerekiyor."

 

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