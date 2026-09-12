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Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takım arkadaşı Arda Güler'in kariyerinde çok ileriye gidebileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü
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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız yıldız, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular için gelen sorunun ardından, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar." dedi.

BENCİLLİK YANITI!

Mbappe, bencil olup olmadığına yönelik soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

27 yaşındaki futbolcu, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar." ifadelerini kullandı.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mbappe, bu sezon Real Madrid'de 5 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid'de bu sezon 4 maçta süre bulan 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 1 gol att 1 asist yaptı.

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